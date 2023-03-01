Préparez un cake super-gourmand à l'orange et aux carottes, un concentré de bonne humeur en une bouchée !

Moelleux, savoureux et bien parfumé, ce gâteau à l'orange et aux carottes va faire fondre de plaisir vos papilles. Miam !
Pour pimper votre prochain gâteau à l'orange, découvrez cette version avec des carottes ! Et oui, les carottes ne se mangent pas qu'en entrée ou en plat. On peut tout à fait les intégrer dans des recettes sucrées telles que des gâteaux. On vous le montre avec ce cake parfumé à l'orange, c'est un véritable délice pour les papilles ! En plus, c'est très facile à refaire à la maison. Pour l'accompagner à l'heure du goûter, dégustez un smoothie énergisant à la mangue, à l'orange et aux épices !
Recette Cake à l'orange et aux carottes
Ingrédients
- 300 g de carotte
- 5 oeufs
- 100 g de beurre mou
- 230 g de sucre
- 1 orange bio
- 270 g de farine
- 1 sachet de levure
Préparation
1
Éplucher les carottes et les couper grossièrement. Les passer au mixeur.
2
Mélanger avec les oeufs, le sucre, le beurre mou, le jus et les zestes d'orange coupés finement jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène et lisse.
3
Incorporer la farine et la levure et bien remuer afin d'obtenir une pâte lisse.
4
Verser dans un moule graissé et enfourner 45 minutes à 170°C (surveiller la cuisson).
5
Une fois le gâteau cuit (la lame d'un couteau doit ressortir sèche), laisser refroidir sur une grille.
6
Saupoudrer de sucre glace et déguster !