Moelleux et croquant, ce cake automnal aux noix de pécan et sirop d'érable est délicieusement irrésistible !
Pour le goûter, fondez pour la douceur du cake aux noix de pécan ! Il est moelleux, craquant et très gourmand, vos papilles vont devenir accros dès la première bouchée. Parfait pour un goûter automnal, accompagné d'un petit chocolat chaud très régressif, c'est une pause gourmande dont vous vous souviendrez pendant longtemps. En plus, il est super facile et rapide à préparer. Alors n'attendez plus pour vous régaler et en cuisine !
Recette Cake aux noix de pécan
Ingrédients
- 150 g de beurre mou
- 130 g de sucre
- 2 oeufs
- 90 g de farine
- 30 g de farine de châtaigne
- 1/2 sachet de levure
- 2 cl de sirop d'érable
- 150 g de noix de pécan
- Pour le glaçage :
- 5 cl de sirop d'érable
- quelques noix de pécan entières
Préparation
1
Battre le beurre mou et le sucre jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Incorporer les oeufs un par un et bien mélanger.
2
Ajouter la farine, la farine de châtaigne et la levure. Bien mélanger puis verser le sirop d'érable et les noix de pécan concassées grossièrement.
3
Remuer et verser dans un plat à cake chemisé de papier sulfurisé. Enfourner à 180°C pendant 50 minutes.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser le cake complètement refroidir.
5
Avant de servir, faire chauffer le sirop d'érable et le verser par-dessus le cake. Déposer quelques noix de pécan et déguster aussitôt.