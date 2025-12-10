Brownie aux noix de pécan : le dessert fondant, croquant et intense en chocolat

Ce brownie fondant aux noix de pécan est un dessert ultra-gourmand, simple à préparer et parfait pour les amateurs de chocolat ! Sa texture super fondante et ses noix de pécan craquantes en font un incontournable de la pâtisserie maison. Une recette rapide, idéale pour un goûter, un dessert ou un moment réconfortant quand il fait froid dehors. Du chocolat, du moelleux et du croquant : c'est irrésistible !
Recette Brownie fondant aux noix de pécan
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir dessert
- 120 g de beurre
- 120 g de sucre
- 2 oeufs
- 80 g de farine
- 80 g de noix de pécan
- 1 pincée de fleur de sel
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C. Chemiser un moule carré avec du beurre et de la farine ou du papier cuisson.
2
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et brillant.
3
Ajouter dans le chocolat fondu le sucre, les oeufs et la farine et bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Incorporer les noix de pécan concassées grossièrement.
4
Verser dans le moule et enfourner 20 à 25 minutes. Laisser refroidir avant de démouler (le brownie doit être encore un peu "tremblotant").