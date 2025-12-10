Brownie aux noix de pécan : le dessert fondant, croquant et intense en chocolat

Par Célia Papaïx ·

Brownie fondant aux noix de pécan

Ce brownie fondant aux noix de pécan est un dessert ultra-gourmand, simple à préparer et parfait pour les amateurs de chocolat ! Sa texture super fondante et ses noix de pécan craquantes en font un incontournable de la pâtisserie maison. Une recette rapide, idéale pour un goûter, un dessert ou un moment réconfortant quand il fait froid dehors. Du chocolat, du moelleux et du croquant : c'est irrésistible !

Recette Brownie fondant aux noix de pécan

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 120 g de beurre
  • 120 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 80 g de farine
  • 80 g de noix de pécan
  • 1 pincée de fleur de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C. Chemiser un moule carré avec du beurre et de la farine ou du papier cuisson.
2
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et brillant.
3
Ajouter dans le chocolat fondu le sucre, les oeufs et la farine et bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Incorporer les noix de pécan concassées grossièrement.
4
Verser dans le moule et enfourner 20 à 25 minutes. Laisser refroidir avant de démouler (le brownie doit être encore un peu "tremblotant").
- La suite après cette vidéo -
GâteauGâteau chocolatGouterFacileRapidePas chères
Plus de recettes
Brownie aux noix de pécan de Cyril Lignac
Brownie aux noix de pécan de Cyril Lignac
Tarte aux noix de pécan
Tarte aux noix de pécan
Cookies au caramel et noix de pécan
Cookies au caramel et noix de pécan
Cake au café et aux noix de pécan
Cake au café et aux noix de pécan
Tarte noix pécan amandes
Tarte noix pécan amandes
Cheesecake caramel et noix de pécan
Cheesecake caramel et noix de pécan
Brownie fondant aux noix de pécan
Brownie fondant aux noix de pécan
Tarte aux noix de pécan
Tarte aux noix de pécan
Banane bread au chocolat aux noix de pécan
Banane bread au chocolat aux noix de pécan
Cake aux noix de pécan
Cake aux noix de pécan