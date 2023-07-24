Ce cake invisible aux courgettes est économique, facile à faire et très gourmand, une recette à déguster de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Cake invisible aux courgettes

Une préparation légère et estivale à partager (ou pas) pour un dîner express et sans prise de tête. C'est vraiment délicieux !

Pour régaler vos papilles, osez le cake invisible aux courgettes ! Cette recette estivale est super simple à cuisiner et c'est un plat économique à partager à l'heure de l'apéritif, en entrée avec une salade par exemple ou pour un pique-nique improvisé. C'est super léger et très gourmand ! Vous pouvez varier les plaisirs en ajoutant des tomates séchées, c'est un mariage de saveurs qui fonctionne à merveille avec les courgettes.

Recette Cake invisible aux courgettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté

Ingrédients

  • 4 courgettes
  • 2 oeufs
  • 20 g de beurre
  • sel, poivre
  • 1 c. à café de curry en poudre
  • 70 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de lait
  • 50 g de fromage râpé

Préparation

1
Laver les courgettes puis les tailler en rondelles très fines à l'aide d'une mandoline. Laisser égorger dans une passoire.
2
Battre les oeufs avec du sel et du poivre, le curry, la farine et la levure. Verser le lait progressivement et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Déposer les rondelles de courgettes dans un moule à cake beurré (ou recouvert de papier cuisson) puis verser la préparation précédente par dessus afin de les immerger complètement.
4
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 190°C pendant 45 à 50 minutes.
5
Laisser refroidir avant de démouler. Déguster chaud ou froid !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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