Voici la recette gourmande du jour : le gâteau invisible aux pommes, un dessert pas cher et facile à faire

Bonne nouvelle les gourmands ! Régalez-vous en peu de temps et sans vider votre porte-monnaie avec ce gâteau invisible aux pommes, il est vraiment délicieux et très simple à préparer.
Pour continuer à se faire plaisir à table sans se ruiner, voici un dessert gourmand aux pommes : le gâteau invisible ! Vraiment hyper simple à refaire à la maison, vous allez vite l'adopter. Et pour un repas complet et pas cher, découvrez la recette de la chakchouka aux poireaux et au fromage de chèvre, aussi économique que délicieuse. On se fait plaisir aussi avec un crumble aux pommes et aux coings, parfait pour la saison. Et si vous n'avez pas de balance dans votre cuisine, vous pouvez quand même préparer de très bons gâteaux, la preuve avec la recette du gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes.
Recette Gâteau invisible aux pommes pas cher
Ingrédients
- 2 oeufs
- 70 g de cassonade
- 80 g de farine
- 1 sachet de levure
- 50 g de beurre
- 100 ml de lait
- 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 6 pommes type Golden
Préparation
1
Battre les oeufs et la cassonade. Ajouter la farine, la levure et 30 g de beurre fondu. Bien mélanger.
2
Verser le lait et le rhum et délayer la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse.
3
Éplucher les pommes et retirer les pépins. Les couper en quartiers et les tailler finement à la mandoline. Les incorporer dans la pâte et mélanger délicatement.
4
Beurrer un moule avec le reste de beurre et verser la pâte. Lisser le dessus et enfourner 40 minutes à 190°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
5
Laisser le gâteau invisible aux pommes refroidir légèrement avant de déguster.