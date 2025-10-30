Gâteau invisible aux poires et à la vanille, le dessert léger et fondant

Ce gâteau invisible aux poires et à la vanille est un dessert doux, léger, fruité et fondant ! Grâce à sa pâte fine et ses couches de fruits fondants, il offre une texture unique entre le flan et le gâteau moelleux. C'est une recette très simple à refaire à la maison et raffinée, il faut absolument la tester ! Son parfum de vanille et ses poires qui fondent en bouche... c'est juste irrésistible.
Recette Gâteau invisible aux poires et à la vanille
Ingrédients
- 4 grandes poires
- 2 oeufs
- 50 g de sucre
- 60 g de farine
- 100 ml de lait
- 20 g de beurre fondu
- 1 gousse de vanille
- 1 c. à café de levure chimique
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Fouetter les oeufs avec le sucre et les grains de vanille jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Verser le beurre fondu, le lait, la farine et la levure. Bien remuer jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
4
Éplucher et évider les poires. Les tailler en fines lamelles à l'aide d'une mandoline puis les incorporer dans la pâte et remuer délicatement avec une spatule.
5
Verser dans un moule à cake beurré et fariné puis enfourner 35 à 40 minutes.
6
Laisser refroidir avant de démouler.
L'astuce du chef
Pour une texture croquante et gourmande en plus, ajouter quelques amandes effilées avant d'enfourner !