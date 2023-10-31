Fondez de plaisir pour le camembert au four ! Une gourmandise dégoulinante à partager (ou pas)...

Cette recette est la gourmandise ultime ! Le camembert bien coulant au four, c'est la vie non ?
Parce qu'on a tous besoin de réconfort en ce moment, voici une recette conviviale parfaite : le camembert au four ! On choisit un bon camembert au lait cru (et pas pasteurisé sinon ça ne va pas couler), on aromatise avec du miel et des épices puis au four. On déguste tout simplement avec du pain ou bien des pommes de terre rôties, c'est une tuerie ! Nos papilles sont complètement accros… C'est super facile et rapide à préparer pour un apéro de dernière minute par exemple. N'hésitez pas à ajouter quelques lardons grillés par-dessus à la sortie du four ou bien du chorizo pour une version encore plus gourmande.
Recette Camembert au four
Ingrédients
- 1 camembert au lait cru
- miel
- Herbes de Provence
- piment doux
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Retirer le camembert de sa boîte et faire un quadrillage sur la croûte (sans le couper entièrement). Le déposer sur du papier cuisson.
2
Arroser avec un filet de miel et saupoudrer d'herbes de Provence, d'un peu de piment, du sel et du poivre. Terminer par un filet d'huile d'olive.
3
Bien refermer le camembert dans le papier cuisson pour qu'il ne coule pas partout et enfourner à 180°C pendant une quinzaine de minutes.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de l'ail pour encore plus de saveurs !