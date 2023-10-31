Fondez de plaisir pour le camembert au four ! Une gourmandise dégoulinante à partager (ou pas)...

Par Célia Papaïx ·

Camembert au four

Cette recette est la gourmandise ultime ! Le camembert bien coulant au four, c'est la vie non ?

Parce qu'on a tous besoin de réconfort en ce moment, voici une recette conviviale parfaite : le camembert au four ! On choisit un bon camembert au lait cru (et pas pasteurisé sinon ça ne va pas couler), on aromatise avec du miel et des épices puis au four. On déguste tout simplement avec du pain ou bien des pommes de terre rôties, c'est une tuerie ! Nos papilles sont complètement accros… C'est super facile et rapide à préparer pour un apéro de dernière minute par exemple. N'hésitez pas à ajouter quelques lardons grillés par-dessus à la sortie du four ou bien du chorizo pour une version encore plus gourmande.

Recette Camembert au four

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 camembert au lait cru
  • miel
  • Herbes de Provence
  • piment doux
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Retirer le camembert de sa boîte et faire un quadrillage sur la croûte (sans le couper entièrement). Le déposer sur du papier cuisson.
2
Arroser avec un filet de miel et saupoudrer d'herbes de Provence, d'un peu de piment, du sel et du poivre. Terminer par un filet d'huile d'olive.
3
Bien refermer le camembert dans le papier cuisson pour qu'il ne coule pas partout et enfourner à 180°C pendant une quinzaine de minutes.
4
Servir bien chaud !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de l'ail pour encore plus de saveurs !
FromageFacileRapideApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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