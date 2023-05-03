Voici la meilleure recette pour des pommes de terre sarladaises, un plat généreux et délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Pommes de terre sarladaises traditionnelles

Originaires de Dordogne (Sarlat dans le Périgord plus exactement), les pommes de terre sarladaises sont super gourmandes ! À vous de jouer chez vous pour vous régaler avec cette recette traditionnelle super simple à reproduire.

En accompagnement d'un poulet rôti ou d'une autre pièce de viande, les pommes de terre sarladaises feront toujours l'unanimité autour de la table ! Généreusement parfumé de persil et d'ail, ce plat est super facile à réaliser chez vous. C'est une recette qui ne laissera pas vos papilles indifférentes ! À la fois bien croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, les pommes de terre sarladaises n'auront plus aucun secret pour vous. Pour relever des pommes de terre, essayez cette version à l'ail et au thym pour des saveurs ensoleillées.

Recette Pommes de terre sarladaises traditionnelles

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme
  • 3 c. à soupe de graisse d'oie
  • 3 brins de persil plat
  • 3 gousses d'ail
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler les pommes de terre et les détailler en rondelles avant de bien les rincer.
2
Faire fondre la graisse d'oie dans une grande poêle et ajouter les pommes de terre. Laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à feu vif.
3
Ajouter le persil et les gousses d'ail hachés et mélanger. Baisser le feu puis laisser cuire 5 à 10 minutes supplémentaires en remuant.
4
Saler, poivrer et servir sans attendre.
L'astuce du chef
Ajouter quelques cèpes pour une recette encore plus gourmande !
FacileClassiques
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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