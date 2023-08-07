Le caviar d'aubergines, une recette facile et rapide à improviser pour se régaler à l'heure de l'apéro !

Par Célia Papaïx
·Publié le 07/08/2023 à 12:00
Vos invités vont adorer ce caviar d'aubergines savoureux ! À tartiner sur des toasts pour un apéro réussi sans prise de tête.
Idée de recette végétarienne à partager pour l'apéro : le caviar d'aubergines ! Ce grand classique se déguste sur des petits toasts ou des pains pita faits maison. Avec cette recette facile et rapide à préparer, vos papilles ne vont pas pouvoir se retenir ! On peut également servir une version aux courgettes pour varier les plaisirs. Votre prochain apéritif dînatoire va être un grand succès !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !