Le caviar d'aubergines, une recette facile et rapide à improviser pour se régaler à l'heure de l'apéro !

Par Célia Papaïx ·

Caviar d'aubergines facile et rapide

Vos invités vont adorer ce caviar d'aubergines savoureux ! À tartiner sur des toasts pour un apéro réussi sans prise de tête.

Idée de recette végétarienne à partager pour l'apéro : le caviar d'aubergines ! Ce grand classique se déguste sur des petits toasts ou des pains pita faits maison. Avec cette recette facile et rapide à préparer, vos papilles ne vont pas pouvoir se retenir ! On peut également servir une version aux courgettes pour varier les plaisirs. Votre prochain apéritif dînatoire va être un grand succès !

Recette Caviar d'aubergines facile et rapide

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 aubergines
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 4 gousses d'ail
  • 1/2 jus de citron
  • 1 c. à café de cumin
  • sel, poivre
  • quelques feuilles de persil ou coriandre

Préparation

1
Laver les aubergines et bien les sécher. Les déposer dans un plat allant au four et enfourner 25 minutes à 220°C en retournant à mi-cuisson.
2
Faire cuire 5 minutes de plus sous le grill puis laisser les aubergines refroidir.
3
Enlever la peau et couper la chair en gros cubes, puis les déposer dans le bol d'un mixeur.
4
Ajouter l'huile d'olive, les gousses d'ail pelées et dégermées, le cumin, le jus de citron et mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation bien crémeuse.
5
Saler et poivrer à convenance puis débarrasser dans un bol.
6
Arroser d'un filet d'huile d'olive et décorer avec un peu de persil. Déguster bien frais !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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