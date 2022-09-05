Réalisez un original caviar de courgettes, c'est délicieux pour l'apéro !

Vous allez changer la donne à l'heure de l'apéro avec ce très gourmand caviar de courgettes ! Vos toasts vont être encore plus gourmands, c'est garanti.
Le caviar d'aubergines, c'est bon vous le maîtrisez. Mais connaissez-vous le caviar de courgettes ? Cette recette est tout aussi simple à préparer chez vous et vous allez l'adorer pour un apéritif dînatoire ! En toast ou avec des gressins, on y retourne forcément. Vos invités seront surpris mais se régaler sans aucun doute ! Servez également des beignets de courgettes à la feta. Croustillants et moelleux, ils se préparent en un rien de temps ! On adore aussi le clafoutis aux courgettes et au saumon, une recette savoureuse et légère.
Recette Caviar de courgettes
Ingrédients
- 1 kg de courgettes bio
- 100 ml de crème fraîche liquide
- 1 c. à café de curry
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Bien laver les courgettes et couper les extrémités. Les couper en deux dans le sens de la longueur puis faire cuire une vingtaine de minutes à la vapeur.
2
Laisser les courgettes refroidir dans une passoire pour qu'elles dégorgent leur eau.
3
Pendant ce temps, faire chauffer la crème fraîche avec le curry.
4
Essorer une dernière fois les courgettes avec les mains puis les déposer dans un mixeur avec la crème au curry et l'huile d'olive.
5
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance bien homogène. Assaisonner de sel et de poivre puis laisser reposer au frais pendant au moins une heure.
6
Servir le caviar de courgettes avec des tranches de pain !