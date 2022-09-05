Réalisez un original caviar de courgettes, c'est délicieux pour l'apéro !

Par Célia Papaïx ·

Caviar de courgettes

Vous allez changer la donne à l'heure de l'apéro avec ce très gourmand caviar de courgettes ! Vos toasts vont être encore plus gourmands, c'est garanti.

Le caviar d'aubergines, c'est bon vous le maîtrisez. Mais connaissez-vous le caviar de courgettes ? Cette recette est tout aussi simple à préparer chez vous et vous allez l'adorer pour un apéritif dînatoire ! En toast ou avec des gressins, on y retourne forcément. Vos invités seront surpris mais se régaler sans aucun doute ! Servez également des beignets de courgettes à la feta. Croustillants et moelleux, ils se préparent en un rien de temps ! On adore aussi le clafoutis aux courgettes et au saumon, une recette savoureuse et légère.

Recette Caviar de courgettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de courgettes bio
  • 100 ml de crème fraîche liquide
  • 1 c. à café de curry
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Bien laver les courgettes et couper les extrémités. Les couper en deux dans le sens de la longueur puis faire cuire une vingtaine de minutes à la vapeur.
2
Laisser les courgettes refroidir dans une passoire pour qu'elles dégorgent leur eau.
3
Pendant ce temps, faire chauffer la crème fraîche avec le curry.
4
Essorer une dernière fois les courgettes avec les mains puis les déposer dans un mixeur avec la crème au curry et l'huile d'olive.
5
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance bien homogène. Assaisonner de sel et de poivre puis laisser reposer au frais pendant au moins une heure.
6
Servir le caviar de courgettes avec des tranches de pain !
LégumesétéVégétarienPas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Caviar d'aubergines
Caviar d'aubergines
Cowboy Caviar
Cowboy Caviar
Caviar d'aubergines
Caviar d'aubergines
Comment manger du caviar ?
Comment manger du caviar ?
Burger King lance des nuggets au caviar et non, ce n'est pas une blague !
Burger King lance des nuggets au caviar et non, ce n'est pas une blague !
Le Café Prunier réinvente sa carte pour rendre le caviar plus fun !
Le Café Prunier réinvente sa carte pour rendre le caviar plus fun !
Caviar de légumes d'été
Caviar de légumes d'été
Saint-Jacques crues, mousseline de brocolis, praliné pistache à la fleur de sel et citron caviar
Saint-Jacques crues, mousseline de brocolis, praliné pistache à la fleur de sel et citron caviar
Caviar de poivrons
Caviar de poivrons
Caviar d'aubergines facile et rapide
Caviar d'aubergines facile et rapide