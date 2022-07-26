Essayez les beignets de courgettes à la feta pour vous régaler facilement et rapidement !

Croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, vous allez succomber à la gourmandise de ces petits beignets de courgettes à la feta !
Vous avez aimé nos beignets de courgettes fourrés à la mozzarella ? Alors vous devriez adorer cette nouvelle recette ultra-simple de beignets de courgettes à la feta. Ils se préparent en un rien de temps et toute la table vous en redemandera, c'est promis ! Profitez également de la saison estivale pour réaliser de délicieux beignets à la tomate à tremper dans une sauce très onctueuse. Pour la recette du jour, vous pourrez utiliser une poêle antiadhésive pour ne pas ajouter de matière grasse à la préparation. Et oui, c'est possible de faire des beignets sans friture !
Recette Beignets de courgettes à la feta
Ingrédients
- 2 oeufs
- 2 c. à soupe de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 courgette
- 60 g de feta
- 1 branche d'oignons nouveaux
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Battre les oeufs, la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Laver et râper la courgette. La faire dégorger un maximum en l'essorant dans un torchon propre.
3
Ajouter la courgette râpée, la feta émiettée et l'oignon nouveau ciselé dans la pâte. Saler, poivrer et bien mélanger.
4
Dans une poêle chauffée avec un peu d'huile d'olive, faire des petits "tas" de beignets (environ 4) et les laisser cuire 10 minutes environ.
L'astuce du chef
Déguster avec une sauce au yaourt, basilic (ou menthe) et un filet de jus de citron !