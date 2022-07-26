Essayez les beignets de courgettes à la feta pour vous régaler facilement et rapidement !

Par Célia Papaïx ·

Beignets de courgettes à la feta

Croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, vous allez succomber à la gourmandise de ces petits beignets de courgettes à la feta !

Vous avez aimé nos beignets de courgettes fourrés à la mozzarella ? Alors vous devriez adorer cette nouvelle recette ultra-simple de beignets de courgettes à la feta. Ils se préparent en un rien de temps et toute la table vous en redemandera, c'est promis ! Profitez également de la saison estivale pour réaliser de délicieux beignets à la tomate à tremper dans une sauce très onctueuse. Pour la recette du jour, vous pourrez utiliser une poêle antiadhésive pour ne pas ajouter de matière grasse à la préparation. Et oui, c'est possible de faire des beignets sans friture !

Recette Beignets de courgettes à la feta

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 2 c. à soupe de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 courgette
  • 60 g de feta
  • 1 branche d'oignons nouveaux
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Battre les oeufs, la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Laver et râper la courgette. La faire dégorger un maximum en l'essorant dans un torchon propre.
3
Ajouter la courgette râpée, la feta émiettée et l'oignon nouveau ciselé dans la pâte. Saler, poivrer et bien mélanger.
4
Dans une poêle chauffée avec un peu d'huile d'olive, faire des petits "tas" de beignets (environ 4) et les laisser cuire 10 minutes environ.
L'astuce du chef
Déguster avec une sauce au yaourt, basilic (ou menthe) et un filet de jus de citron !
Légumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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