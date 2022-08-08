Le clafoutis aux courgettes et au saumon, le plat gourmand parfait pour cet été !

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux courgettes et au saumon

Cette recette estivale de clafoutis aux courgettes et au saumon va vous régaler. En plus, c'est super facile à préparer alors, en cuisine !

Le clafoutis, ce n'est pas qu'aux cerises ! Et non, on peut très bien préparer de merveilleuses déclinaisons salées, la preuve avec la recette du jour aux courgettes et au saumon fumé. Parfumé, gourmand et léger, ce plat va ravir les papilles de tout le monde autour de la table. Si vous voulez encore plus rougir de gourmandise, osez le clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic ! C'est terriblement irrésistible, vous verrez.

Recette Clafoutis aux courgettes et au saumon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de fromage de chèvre frais
  • 2 oeufs
  • 2 jaunes d'oeufs
  • 250 ml de lait
  • 200 ml de crème liquide
  • 10 g de maïzena
  • 1 poignée d'aneth ciselé
  • sel, poivre
  • 1 noix de beurre
  • chapelure
  • 2 courgettes
  • 200 g de saumon fumé

Préparation

1
Mélanger le fromage de chèvre, les oeufs entiers, les jaunes d'oeufs, le lait et la crème liquide. Incorporer la maïzena et l'aneth ciselé puis assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger.
2
Beurrer un moule allant au four et saupoudrer le fond de chapelure. Verser la préparation précédente.
3
Laver et couper les extrémités des courgettes. Les couper en fines rondelles et les disposer en rosace dans le moule. Ajouter le saumon fumé coupé en tranches.
4
Enfourner 35 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
5
Déguster chaud ou froid !
LégumesPoissonFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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