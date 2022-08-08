Le clafoutis aux courgettes et au saumon, le plat gourmand parfait pour cet été !

Cette recette estivale de clafoutis aux courgettes et au saumon va vous régaler. En plus, c'est super facile à préparer alors, en cuisine !
Le clafoutis, ce n'est pas qu'aux cerises ! Et non, on peut très bien préparer de merveilleuses déclinaisons salées, la preuve avec la recette du jour aux courgettes et au saumon fumé. Parfumé, gourmand et léger, ce plat va ravir les papilles de tout le monde autour de la table. Si vous voulez encore plus rougir de gourmandise, osez le clafoutis aux tomates cerises, parmesan et basilic ! C'est terriblement irrésistible, vous verrez.
Recette Clafoutis aux courgettes et au saumon
Ingrédients
- 150 g de fromage de chèvre frais
- 2 oeufs
- 2 jaunes d'oeufs
- 250 ml de lait
- 200 ml de crème liquide
- 10 g de maïzena
- 1 poignée d'aneth ciselé
- sel, poivre
- 1 noix de beurre
- chapelure
- 2 courgettes
- 200 g de saumon fumé
Préparation
1
Mélanger le fromage de chèvre, les oeufs entiers, les jaunes d'oeufs, le lait et la crème liquide. Incorporer la maïzena et l'aneth ciselé puis assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger.
2
Beurrer un moule allant au four et saupoudrer le fond de chapelure. Verser la préparation précédente.
3
Laver et couper les extrémités des courgettes. Les couper en fines rondelles et les disposer en rosace dans le moule. Ajouter le saumon fumé coupé en tranches.
4
Enfourner 35 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
5
Déguster chaud ou froid !