Des petits champignons farcis aux lardons pour un dîner gourmand !

Des champignons, des lardons et quelques aromates pour se régaler ? Oui, et cette recette prête rapidement est parfaite pour le dîner !

Si on se sert généralement des champignons comme farce, comme dans ces pommes de terre fondantes, on peut très bien les farcir pour un moment plein de gourmandise ! Aujourd'hui, cette recette aux lardons est délicieuse et se dévore en un rien de temps. Très faciles à réaliser, vous ne vous passerez plus de ces champignons farcis aux lardons ! Osez la quiche printanière aux asperges et aux champignons ou savourez un rôti de dinde aux champignons et épinards très crémeux.