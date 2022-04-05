Des petits champignons farcis aux lardons pour un dîner gourmand !

Des champignons, des lardons et quelques aromates pour se régaler ? Oui, et cette recette prête rapidement est parfaite pour le dîner !
Si on se sert généralement des champignons comme farce, comme dans ces pommes de terre fondantes, on peut très bien les farcir pour un moment plein de gourmandise ! Aujourd'hui, cette recette aux lardons est délicieuse et se dévore en un rien de temps. Très faciles à réaliser, vous ne vous passerez plus de ces champignons farcis aux lardons ! Osez la quiche printanière aux asperges et aux champignons ou savourez un rôti de dinde aux champignons et épinards très crémeux.
Recette Champignons farcis aux lardons
Ingrédients
- 12 gros champignon de Paris frais
- 1 citron
- 2 gousses d'ail
- 2 oignons
- 50 g de beurre
- 200 g de lardon
- 10 brins de persil
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- Thym frais
- 2 c. à soupe de chapelure
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Enlever les pieds des champignons et couper le bout terreux. Hacher les pieds finement et réserver. Faire blanchir les têtes dans un grand volume d'eau salée avec du jus de citron pendant 5 minutes. Égoutter et laisser sécher sur du papier absorbant.
2
Émincer les gousses d'ail et les oignons puis les faire revenir dans le beurre. Une fois translucides, ajouter les pieds de champignons hachés, les lardons et le persil ciselé. Saler, poivrer et laisser cuire 5 minutes. Ajouter enfin la crème.
3
Garnir les têtes de champignons avec cette farce et les déposer dans un plat allant au four légèrement huilé au fond. Saupoudrer de thym et de chapelure avant d'arroser d'huile d'olive puis enfourner 20 à 25 minutes à 180°C.