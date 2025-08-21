Pancakes salés aux herbes et fromage : la recette de brunch originale à moins de 2 euros par personne

Ces pancakes salés vont révolutionner vos futurs brunchs ! Moelleux et parfumés, ils transforment une simple recette en version salée plus sophistiquée et gourmande. Les herbes fraîches apportent leurs arômes savoureux tandis que le fromage crée une texture fondante irrésistible. Parfaits pour un brunch entre amis ou un petit-déjeuner copieux (pour la team salé dès le matin), ces pancakes originaux se servent chauds avec des accompagnements variés : jambon, saumon, légumes grillés, fromage... Une façon créative de revisiter un grand classique en version salée, gourmande et pas chère. En plus, ils sont très faciles et rapides à préparer, aucune raison d'y résister !
Recette Pancakes salés aux herbes et fromage
Ingrédients
- 200 g de farine
- 2 oeufs
- 300 ml de lait
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 sachet de levure
- sel, poivre
- 100 g de fromage râpé
- 3 c. à soupe de Ciboulette ciselée
- 2 c. à soupe de persil plat haché
- 1 c. à soupe de aneth ciselé
- beurre (pour la cuisson)
Préparation
1
Mélanger la farine et la levure dans un saladier.
2
Dans un autre saladier, battre les oeufs avec le lait et l'huile d'olive. Verser sur le premier mélange et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
3
Incorporer le fromage râpé et les herbes ciselées. Saler, poivrer puis laisser reposer 15 minutes.
4
Faire cuire les pancakes dans une poêle avec une noix de beurre quelques minutes de chaque côté pour qu'ils soient bien dorés et qu'ils gonflent un peu.
5
Réserver dans une assiette avec un linge propre par-dessus pour conserver le moelleux et un peu de chaleur.
6
Servir avec du fromage blanc, de l'avocat, du saumon, des tomates, de la roquette...