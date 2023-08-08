Croustillez de plaisir pour les chips de courgettes aux herbes servies avec une sauce ultra-crémeuse !

Ces chips de légumes vont faire craquer vos papilles ! Pour encore plus de gourmandise, trempez vos chips de courgettes dans une sauce au fromage de chèvre frais et aux herbes. Miam !
Oubliez les chips traditionnelles et osez les chips de légumes ! Après les chips de pâtes qui ont cartonné sur TikTok voici une recette de chips de courgettes aux herbes pour croustiller de plaisir à l'heure de l'apéro. On les accompagne d'une petite sauce au fromage de chèvre frais, fromage blanc et aux herbes pour un moment ultra-gourmand. C'est très simple et rapide à préparer, parfait pour un apéritif estival de dernière minute et sans prise de tête ! Alors, vous craquez pour ces chips plus légères ?
Recette Chips de courgettes aux herbes
Ingrédients
- 2 courgettes
- 1/2 bouquet de persil
- 1/2 bouquet de ciboulette
- 80 g de parmesan
- 3 c. à soupe de chapelure
- 2 oeufs
- Pour la sauce :
- 100 g de fromage de chèvre frais
- 100 g de fromage blanc
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- 1 gousse d'ail
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Laver les courgettes et retirer les extrémités. Les tailler en fines rondelles et réserver.
2
Ciseler finement le persil et la ciboulette. Mélanger et en garder la moitié pour la sauce.
3
Mélanger le reste des herbes avec le parmesan et la chapelure.
4
Battre les oeufs en omelette dans une assiette creuse. Tremper les rondelles de courgettes dans les oeufs puis les rouler dans le mélange de chapelure aux herbes afin de les recouvrir totalement.
5
Déposer les courgettes panées sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner 10 minutes à 200°C en retournant à mi-cuisson.
6
Pendant ce temps, mélanger le fromage de chèvre avec le fromage blanc, l'huile d'olive, le reste d'herbes ciselées et assaisonner de sel et poivre. Ajouter la gousse d'ail hachée et le jus du demi-citron. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation onctueuse.
7
Servir les chips de courgettes aux herbes avec la sauce !