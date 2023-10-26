Vous allez adorer cette recette de chou farci super facile à réaliser et très savoureuse !

Par Célia Papaïx ·

Chou farci facile au boeuf haché

Un plat familial, simple à préparer et très gourmand ! Le chou farci va ravir les papilles de toute la tablée, promis.

Vous ne savez pas comment cuisiner votre chou vert ? En chou farci bien évidemment ! Cette recette traditionnelle et gourmande se réalise généralement avec de la chair à saucisse, mais ici on change un peu avec une version au bœuf haché. C'est tout aussi savoureux ! Le secret pour un chou farci réussi est de laisser lentement mijoter… Les parfums qui se dégagent de la cocotte vous mettront l'eau à la bouche !

Recette Chou farci facile au boeuf haché

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 01:30
icone difficulté

Ingrédients

  • 1 chou vert
  • 500 g de boeuf haché
  • 2 oeufs
  • 3 tranches de pain de mie
  • 1/2 verre de lait
  • 2 gousses d'ail
  • 1 oignon
  • 2 carottes
  • 10 cl de bouillon de boeuf
  • beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire blanchir le chou vert lavé dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant 5 minutes, la tête en bas. Le laisser égoutter.
2
Préparer la farce : mélanger la viande de boeuf haché avec les oeufs, les tranches de pain de mie trempées dans le lait et les gousses d'ail écrasées. Malaxer avec les mains et assaisonner de sel et poivre.
3
Enlever le coeur du chou (le garder pour une soupe par exemple) et retirer les feuilles délicatement. Répartir un peu de farce dans chaque feuille, les rouler et les fermer avec de la ficelle alimentaire pour les faire tenir.
4
Dans une grande cocotte, faire revenir les choux farcis sur toutes les faces avec du beurre. Ajouter l'oignon émincé et les carottes coupées en dés.
5
Verser le bouillon de boeuf et laisser mijoter à couvert pendant 1h30. Arroser régulièrement.
6
Servir bien chaud !
ClassiquesViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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