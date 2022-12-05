Voici la recette parfaite pour réaliser du chou farci traditionnel, c'est délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Chou farci traditionnel

Ne boudez plus le chou farci ! Avec cette recette gourmande et facile à faire à la maison, vous allez vous régaler.

Si vous aussi vous avez un peu de mal avec les choux, on vous propose une nouvelle recette pour vous les faire apprécier. Après les choux de Bruxelles rôtis et la salade automnale du chou kale, courge et poires, voici la recette du chou farci ! Enroulée dans une feuille de chou vert, cette farce gourmande va faire chavirer vos papilles ! On laisse le tout mijoter longtemps avec quelques légumes pour que ce soit bien fondant et le tour est joué. Accompagnez ce chou farci d'un peu de riz, vous allez adorer ! Pour un moment de douceur, osez le gratin de chou-fleur à la béchamel.

Recette Chou farci traditionnel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:40
icone difficulté

Ingrédients

  • 500 g de chair à saucisse
  • 2 oeufs
  • 3 tranches de pain de mie
  • 1/2 verre de lait
  • 2 gousses d'ail
  • sel, poivre
  • 1 chou vert
  • 3 c. à soupe de beurre
  • 1 oignon
  • 3 carottes
  • 2 tomates
  • 100 ml de bouillon

Préparation

1
Mélanger la chair à saucisse avec les oeufs et les tranches de pain de mie (préalablement trempées dans le lait). Ajouter les gousses d'ail écrasées et assaisonner de sel et de poivre puis bien malaxer à la main jusqu'à ce que la farce soit bien homogène.
2
Faire bouillir un grand volume d'eau et plonger le chou vert lavé pendant 2 à 3 minutes la tête en bas.
3
Retirer le coeur du chou et détacher délicatement les feuilles. Répartir la farce dans les feuilles et les rouler pour bien les fermer. Les attacher avec de la ficelle alimentaire pour qu'elles ne s'ouvrent pas.
4
Faire fondre le beurre dans une grande cocotte et ajouter les choux farcis. Les faire dorer sur toutes les farces puis ajouter l'oignon émincé, les carottes en rondelles et les tomates pelées et coupées en gros cubes.
5
Verser le bouillon, mélanger et laisser mijoter, à couvert, pendant 1h30. Retourner le chou de temps en temps.
6
Ajuster l'assaisonnement en fin de cuisson et servir bien chaud !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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