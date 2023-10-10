Voyagez sous les tropiques avec ce clafoutis exotique à l'ananas et à la noix de coco

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis à l'ananas et à la noix de coco

En voilà un dessert irrésistible et original ! Le clafoutis à l'ananas et à la noix de coco ne manquera pas de transporter vos papilles en voyage gourmand sous les tropiques.

Pour le dessert, invitez vos convives sous les cocotiers avec cette recette au goût de paradis ! Ce clafoutis à l'ananas et à la noix de coco est ultra-simple à réaliser et c'est de la pure gourmandise exotique dont vous vous souviendrez longtemps. On vous recommande d'utiliser de l'ananas frais mais vous pouvez également préparer ce dessert avec de l'ananas au sirop. Pour plus de douceur (mais sans oublier la gourmandise), voici un clafoutis aux poires et aux amandes. Une bouchée fruitée pour fondre de plaisir !

Recette Clafoutis à l'ananas et à la noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 90 g de farine
  • 150 g de Sucre en poudre
  • 4 oeufs
  • 80 g de noix de coco râpée
  • 400 ml de lait de coco
  • 500 g de ananas

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre et les oeufs jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
2
Ajouter la noix de coco râpée et verser le lait de coco. Mélanger jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
3
Éplucher l'ananas et le couper en morceaux.
4
Déposer les morceaux d'ananas au fond d'un moule généreusement beurré. Verser la pâte par-dessus.
5
Enfourner à 200°C pendant 40 minutes.
6
À la sortie du four, vous pouvez saupoudrer de sucre et faire caraméliser avec un chalumeau.
Facile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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