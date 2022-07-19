Un cake à l'ananas et à la noix de coco aussi moelleux qu'un nuage !

À chaque bouchée, c'est un véritable délice pour les papilles ! Les saveurs exotiques de ce cake à l'ananas et à la noix de coco vont vous transporter en voyage.
Pour le goûter, le petit-déjeuner ou pour finir le repas sur une touche sucrée, rien de tel qu'une part de ce cake moelleux à l'ananas et à la noix de coco ! Ses saveurs très exotiques sont un appel au voyage auquel vous ne résisterez certainement pas. Pour renverser vos papilles, réalisez facilement un gâteau à l'ananas caramélisé ! Vous pourrez également vous faire plaisir avec d'autres recettes de cake moelleux au citron et à la noix de coco ou bien à la rhubarbe, parfait pour la saison.
Recette Cake moelleux ananas noix de coco
Ingrédients
- 100 g de beurre
- 50 g de noix de coco râpée
- 150 g de sucre
- 2 oeufs
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 200 ml de lait
- 300 g de ananas coupé en cubes
Préparation
1
Faire fondre le beurre puis le mélanger à la noix de coco râpée. Incorporer le sucre et bien mélanger.
2
Ajouter les oeufs, la farine et la levure. Verser le lait petit à petit et bien remuer pour éviter les grumeaux.
3
Une fois la pâte lisse, ajouter les morceaux d'ananas. Verser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
4
Enfourner 30 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau.
5
Attendre que le cake refroidisse pour le démouler et déguster !