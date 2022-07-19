Un cake à l'ananas et à la noix de coco aussi moelleux qu'un nuage !

Par Célia Papaïx ·

Cake moelleux ananas noix de coco

À chaque bouchée, c'est un véritable délice pour les papilles ! Les saveurs exotiques de ce cake à l'ananas et à la noix de coco vont vous transporter en voyage.

Pour le goûter, le petit-déjeuner ou pour finir le repas sur une touche sucrée, rien de tel qu'une part de ce cake moelleux à l'ananas et à la noix de coco ! Ses saveurs très exotiques sont un appel au voyage auquel vous ne résisterez certainement pas. Pour renverser vos papilles, réalisez facilement un gâteau à l'ananas caramélisé ! Vous pourrez également vous faire plaisir avec d'autres recettes de cake moelleux au citron et à la noix de coco ou bien à la rhubarbe, parfait pour la saison.

Recette Cake moelleux ananas noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de beurre
  • 50 g de noix de coco râpée
  • 150 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 200 ml de lait
  • 300 g de ananas coupé en cubes

Préparation

1
Faire fondre le beurre puis le mélanger à la noix de coco râpée. Incorporer le sucre et bien mélanger.
2
Ajouter les oeufs, la farine et la levure. Verser le lait petit à petit et bien remuer pour éviter les grumeaux.
3
Une fois la pâte lisse, ajouter les morceaux d'ananas. Verser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
4
Enfourner 30 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau.
5
Attendre que le cake refroidisse pour le démouler et déguster !
Cake
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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