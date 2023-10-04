Fondez pour le clafoutis aux poires et aux amandes, une bouchée fruitée et gourmande pour le dessert

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux poires et aux amandes

Voici un dessert super simple à préparer pour terminer le repas sur une touche sucrée et délicate.

Marre du clafoutis aux pommes ? Osez la version aux poires et aux amandes ! Cette recette fondante et légèrement craquante est tout simplement irrésistible… On vous promet que vos papilles vont fondre de plaisir ! C'est très facile à réaliser et surtout, c'est prêt en un rien de temps. Vous pouvez tout à fait utiliser des poires fraîches et juteuses pour cette recette de clafoutis. Et si vous voulez impressionner vos convives, n'hésitez pas à leur servir un clafoutis… salé ! Cette recette aux poireaux et au chèvre fera forcément l'unanimité.

Recette Clafoutis aux poires et aux amandes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 boîte de poires au sirop
  • 100 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 80 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 250 ml de lait
  • 50 g de beurre fondu
  • 50 g de amandes effilées
  • 1 sachet de sucre vanillé

Préparation

1
Égoutter les poires et les couper en tranches. Réserver.
2
Mélanger la farine, la levure, le sucre, les oeufs, le lait et le beurre fondu jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse et homogène.
3
Déposer les poires dans un moule beurré et verser la préparation précédente par-dessus.
4
Saupoudrer d'amandes effilées et de sucre vanillé. Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir complètement avant de déguster.
FruitsFacilePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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