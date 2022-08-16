Célébrez le retour des mirabelles avec un clafoutis ultra-gourmand et super facile à faire !

Ce petit plaisir sucré est le dessert parfait pour sublimer la mirabelle !
Elle fait son grand retour sur les étals. Cousine de la prune, elle est essentiellement produite en Alsace Lorraine et on n'a pas beaucoup de temps pour la manger car sa saison s'étend de mi-août à fin septembre environ. On parle de la mirabelle bien évidemment ! Nature, en confiture ou encore en tiramisu croustillant, on adore ce petit fruit frais, doux et sucré, pas vous ? Alors aujourd'hui on vous propose une nouvelle recette très gourmande et facile à réaliser : le clafoutis aux mirabelles. Après avoir régalé vos invités avec un clafoutis aux courgettes et au saumon, finissez sur cette touche sucrée pour le dessert !
Recette Clafoutis aux mirabelles
Ingrédients
- 1 noix de beurre pour le moule
- 400 g de mirabelle
- 4 oeufs
- 150 g de sucre
- 1 pincée de sel
- 200 g de farine
- 500 ml de lait
Préparation
1
Beurrer généreusement le fond d'un moule allant au four.
2
Laver puis couper en deux les mirabelles. Retirer les noyaux et les déposer dans le moule.
3
Battre les oeufs et le sucre vivement pour blanchir le mélange. Ajouter la pincée de sel, une partie de la farine et verser le lait progressivement. Bien mélanger et ajouter le reste de la farine et le reste de lait jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Verser l'appareil à clafoutis sur les mirabelles et enfourner 30 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir avant de déguster.