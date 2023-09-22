Renversez vos papilles avec le gâteau renversé aux mirabelles, la douceur fruitée à réaliser pour le goûter

Très simple à préparer, ce gâteau renversé aux mirabelles est la bouchée gourmande qu'il vous fallait. Alors, vous craquez avec nous ? En cuisine !
Vous êtes à la recherche d'une recette simple mais gourmande pour le goûter ? Osez le gâteau renversé aux mirabelles, la douceur pour un quatre-heures réussi ! Avec ses petites mirabelles légèrement caramélisées et son gâteau moelleux, cette recette fera fondre petits et grands. Vous pourrez même préparer ce gâteau avec vos enfants, ils adoreront vous aider en cuisine ! Et si vous aimez les gâteaux renversés, on vous suggère de tester notre version à l'ananas. Un grand classique qui régale à tous les coups !
Recette Gâteau renversé aux mirabelles
Ingrédients
- 400 g de mirabelles
- 100 g de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 120 g de farine
- 120 g de sucre
- 1 c. à café de levure chimique
- 2 oeufs
Préparation
1
Laver les mirabelles et les couper en deux. Retirer les noyaux.
2
Dans une poêle, faire fondre 20 g de beurre et ajouter les mirabelles. Saupoudrer de sucre vanillé et laisser compoter une dizaine de minutes. Verser les mirabelle au fond d'un moule à gâteau chemisé.
3
Mélanger la farine, le sucre et la levure. Creuser un puits au centre et casser les oeufs. Bien mélanger et verser le reste de beurre fondu.
4
Une fois la pâte lisse, la verser sur les mirabelles. Enfourner à 180°C pendant 35 minutes (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
5
Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler en retournant le moule sur un plat de présentation.