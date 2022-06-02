Réalisez une confiture de mirabelles à la cannelle pour vos tartines du matin !

Imaginez, vous vous levez le matin et vous savourez cette marmelade parfumée !
Sur vos crêpes, vos brioches ou vos gaufres, cette confiture de mirabelles est à tomber. Le petit goût épicé de la cannelle la rend exceptionnelle. Très simple à concocter, vous il est temps de vous y mettre ! Vous pouvez l'associer à de délicieux sablés ou encore des empanadas fourrés à la confiture. Faites aussi votre propre confiture de poire à la vanille.
Recette Confiture de mirabelles à la cannelle
Ingrédients
- 500 g de mirabelle
- 400 g de sucre
- 1 c. à café de cannelle
- 1 citron
Préparation
1
Dans un saladier, déposer les mirabelles bien lavées. Couvrir de jus d’un citron et de sucre. Ajouter la cannelle et réserver toute une nuit.
2
Le lendemain, verser te le tout dans une casserole et faire cuire 45 minutes. Mélanger souvent pour garder une texture fluide.
3
Remplir ensuite des pots avec la confiture bien chaude. Refermer et retourner les pots tout de suite. Laisser refroidir.