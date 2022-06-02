Réalisez une confiture de mirabelles à la cannelle pour vos tartines du matin !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de mirabelles à la cannelle

Imaginez, vous vous levez le matin et vous savourez cette marmelade parfumée !

Sur vos crêpes, vos brioches ou vos gaufres, cette confiture de mirabelles est à tomber. Le petit goût épicé de la cannelle la rend exceptionnelle. Très simple à concocter, vous il est temps de vous y mettre ! Vous pouvez l'associer à de délicieux sablés ou encore des empanadas fourrés à la confiture. Faites aussi votre propre confiture de poire à la vanille

Recette Confiture de mirabelles à la cannelle

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de mirabelle
  • 400 g de sucre
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1 citron

Préparation

1
Dans un saladier, déposer les mirabelles bien lavées. Couvrir de jus d’un citron et de sucre. Ajouter la cannelle et réserver toute une nuit.
2
Le lendemain, verser te le tout dans une casserole et faire cuire 45 minutes. Mélanger souvent pour garder une texture fluide.
3
Remplir ensuite des pots avec la confiture bien chaude. Refermer et retourner les pots tout de suite. Laisser refroidir.
TartinePetit-déjeunerCafé gourmand
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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