Cet été, on se fait plaisir avec un clafoutis aux nectarines et aux framboises, un dessert fruité et gourmand !

Une recette pleine de fraîcheur et de gourmandise pour régaler vos papilles à l'heure du dessert ! Vous allez en redemander.
Pour changer du traditionnel clafoutis aux cerises, dessert phare de l'été, voici une version aux nectarines et aux framboises ! Vos papilles vont s'envoler au royaume de la gourmandise avec ce dessert d'été frais et fruité. C'est très facile à refaire chez vous, parfait pour terminer un repas estival sur une touche sucrée et gourmande. Vous pouvez également décliner le clafoutis en version salée avec cette recette aux légumes, à varier selon les saisons.
Recette Clafoutis aux nectarines et aux framboises
Ingrédients
- 125 g de farine
- 3 oeufs
- 30 g de beurre fondu
- 80 g de sucre
- 2 c. à soupe de poudre d'amande
- 300 ml de lait
- 3 nectarines
- 125 g de framboises
Préparation
1
Dans un saladier, verser la farine et faire un puits au centre. Casser les oeufs, verser le beurre fondu, le sucre en poudre et la poudre d'amande.
2
Verser le lait petit à petit en remuant sans cesse. La pâte doit être lisse et homogène.
3
Beurrer un plat à gratin et déposer les nectarines coupées en tranches. Ajouter les framboises un peu partout et verser l'appareil à clafoutis par-dessus.
4
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes environ.
5
Déguster tiède ou froid, avec un peu de sucre glace !