Cet été, on se fait plaisir avec un clafoutis aux nectarines et aux framboises, un dessert fruité et gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux nectarines et aux framboises

Une recette pleine de fraîcheur et de gourmandise pour régaler vos papilles à l'heure du dessert ! Vous allez en redemander.

Pour changer du traditionnel clafoutis aux cerises, dessert phare de l'été, voici une version aux nectarines et aux framboises ! Vos papilles vont s'envoler au royaume de la gourmandise avec ce dessert d'été frais et fruité. C'est très facile à refaire chez vous, parfait pour terminer un repas estival sur une touche sucrée et gourmande. Vous pouvez également décliner le clafoutis en version salée avec cette recette aux légumes, à varier selon les saisons.

Recette Clafoutis aux nectarines et aux framboises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 125 g de farine
  • 3 oeufs
  • 30 g de beurre fondu
  • 80 g de sucre
  • 2 c. à soupe de poudre d'amande
  • 300 ml de lait
  • 3 nectarines
  • 125 g de framboises

Préparation

1
Dans un saladier, verser la farine et faire un puits au centre. Casser les oeufs, verser le beurre fondu, le sucre en poudre et la poudre d'amande.
2
Verser le lait petit à petit en remuant sans cesse. La pâte doit être lisse et homogène.
3
Beurrer un plat à gratin et déposer les nectarines coupées en tranches. Ajouter les framboises un peu partout et verser l'appareil à clafoutis par-dessus.
4
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes environ.
5
Déguster tiède ou froid, avec un peu de sucre glace !
FruitsétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Clafoutis aux nectarines et pistaches
Clafoutis aux nectarines et pistaches
Dessert aux nectarines
Dessert aux nectarines
Clafoutis aux cerises
Clafoutis aux cerises
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis à l'abricot
Clafoutis cerise
Clafoutis cerise
Clafoutis au chocolat
Clafoutis au chocolat
Tarte rustique aux nectarines et aux framboises
Tarte rustique aux nectarines et aux framboises
Clafoutis aux framboises
Clafoutis aux framboises
Clafoutis aux framboises
Clafoutis aux framboises
Gâteau sans farine aux nectarines
Gâteau sans farine aux nectarines