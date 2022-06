Le dessert fruité et gourmand du jour : un clafoutis aux framboises !

Cette recette de clafoutis est hyper simple à faire chez vous ! Un dessert aux framboises qui ne manquera pas de vous faire rougir de plaisir.

Si on a l'habitude de réaliser des clafoutis aux cerises, on peut tout aussi bien le préparer avec d'autres fruits de saison ! Cet été, on se régale donc avec un clafoutis aux framboises. Gourmand, fruité, estival, ce dessert est un pur délice pour les papilles, c'est promis. Pour une version encore plus réconfortante, on vous propose un clafoutis aux pommes, poires et pralin. Impossible de lui résister ! Surprenez également vos convives avec une recette de clafoutis… salé ! Oui oui, suivez cette recette aux tomates cerises, parmesan et basilic pour une assiette gourmande et estivale !