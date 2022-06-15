Le dessert fruité et gourmand du jour : un clafoutis aux framboises !

Cette recette de clafoutis est hyper simple à faire chez vous ! Un dessert aux framboises qui ne manquera pas de vous faire rougir de plaisir.
Si on a l'habitude de réaliser des clafoutis aux cerises, on peut tout aussi bien le préparer avec d'autres fruits de saison ! Cet été, on se régale donc avec un clafoutis aux framboises. Gourmand, fruité, estival, ce dessert est un pur délice pour les papilles, c'est promis. Pour une version encore plus réconfortante, on vous propose un clafoutis aux pommes, poires et pralin. Impossible de lui résister ! Surprenez également vos convives avec une recette de clafoutis… salé ! Oui oui, suivez cette recette aux tomates cerises, parmesan et basilic pour une assiette gourmande et estivale !
Recette Clafoutis aux framboises
Ingrédients
- 400 g de framboise
- 1 c. à soupe de sucre
- Pour l'appareil à clafoutis :
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 1 c. à soupe de extrait de vanille
- 70 g de farine
- 145 g de crème liquide entière
- 145 g de lait
Préparation
1
Saupoudrer les framboises lavées avec 1 cuillère à soupe de sucre, mélanger et laisser de côté pendant le reste de la préparation.
2
Battre les oeufs avec le sucre et l'extrait de vanille pour blanchir le mélange. Ajouter la farine et remuer jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
3
Verser la crème liquide puis le lait petit à petit en remuant en continu. La pâte doit être liquide.
4
Dans un moule en verre ou en céramique, beurrer le fond généreusement puis déposer les framboises en veillant à les répartir partout. Verser l'appareil à clafoutis par-dessus.
5
Enfourner 50 à 55 minutes à 190°C. Le clafoutis est cuit une fois les bords bien dorés.
6
Laisser refroidir une vingtaine de minutes et saupoudrer, pourquoi pas, de sucre glace avant de déguster tiède ou froid.