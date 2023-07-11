Dessert gourmand du jour : un cheesecake sans cuisson aux nectarines pour se régaler cet été !

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake aux nectarines sans cuisson

Il est frais, il est fruité, il est gourmand… Découvrez le cheesecake aux nectarines sans cuisson ! Une gourmandise à déguster de toute urgence.

Parmi nos desserts préférés, il y a bien évidemment les cheesecakes ! On peut les décliner à l'infini : pâte à tartiner, chocolat, fruits… Il y a des recettes avec et sans cuisson et pour cet été, on adopte définitivement le cheesecake sans cuisson pour se rafraîchir à l'heure du dessert ! On vous recommande cette nouvelle version aux nectarines, très simple et rapide à faire. Pensez à le préparer la veille pour un résultat onctueux et bien frais. Pour profiter encore plus des nectarines, réalisez une merveilleuse tarte parfumée au romarin, c'est un vrai délice pour les papilles !

Recette Cheesecake aux nectarines sans cuisson

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de biscuits type petit beurre ou spéculoos
  • 80 g de beurre
  • 600 g de cream cheese
  • 300 g de ricotta
  • 120 g de sucre
  • 1 gousse de vanille
  • 1 citron vert (facultatif)
  • 300 ml de eau
  • 2 c. à soupe de miel
  • 6 brins de thym
  • 4 nectarines

Préparation

1
Mixer les biscuits puis verser le beurre fondu. Mélanger puis tasser au fond d'un moule à manqué chemisé. Réserver au frais.
2
Fouetter le cream cheese avec la ricotta et le sucre. Ajouter les grains de la gousse de vanille et le zeste du citron vert. Bien mélanger et verser dans le moule. Lisser la surface et laisser prendre au frais toute la nuit idéalement.
3
Faire bouillir l'eau avec le miel et les brins de thym. Dès que le mélange arrive à ébullition, retirer du feu et laisser refroidir.
4
Laver les nectarines et les couper en fines tranches. Verser le sirop par-dessus et laisser mariner pendant 1 heure minimum au frigo.
5
Disposer les tranches de nectarines égouttées sur le cheesecake en formant une rosace.
6
Déguster bien frais !
L'astuce du chef
Le zeste de citron vert apportera de la fraîcheur à votre dessert.
CheesecakeFruitsétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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