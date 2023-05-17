Clafoutis aux légumes facile

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux légumes

Fondant et gourmand, le clafoutis aux légumes d'été va ravir les papilles des petits et des grands. À déguster chaud ou froid, c'est une recette estivale très simple à faire chez vous !

Tomates, poivrons, courgettes… Ce clafoutis réunit nos légumes d'été préférés et on vous promet que vous allez succomber ! Super gourmande, cette recette de clafoutis salée est un vrai délice pour les papilles et on pourra le déguster à toutes les occasions, chaud ou même froid. Pour un repas aussi généreux, voici un clafoutis au saumon et aux courgettes. Mais on n'oublie pas les papilles qui adorent le sucré avec la recette du clafoutis aux cerises et à la pistache, une version originale qui vous rendra addict !

Recette Clafoutis aux légumes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 petites courgettes
  • 1/2 poivrons rouges
  • 1/2 poivrons jaunes
  • 250 g de tomates cerises
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 oeufs
  • 2 c. à soupe de farine
  • 250 ml de lait
  • sel, poivre
  • 1 c. à café de Herbes de Provence
  • 50 g de fromage râpé

Préparation

1
Laver les courgettes et les tailler en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive, à feu vif pendant 5 minutes environ.
2
Retirer les pépins des poivrons et enlever les membranes blanches. Détailler en petits dés puis faire revenir dans la même poêle (en ayant retiré les courgettes) pendant 5 minutes environ.
3
Rincer les tomates cerises.
4
Battre les oeufs avec la farine. Verser le lait progressivement et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Assaisonner de sel, poivre et herbes de Provence.
5
Déposer les légumes dans un plat à gratin huilé et verser l'appareil à clafoutis par-dessus. Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 210°C pendant 30 minutes.
6
Servir aussitôt !
LégumesGratinVégétarienFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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