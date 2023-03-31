Rougissez de plaisir avec ce cocktail tout simple et rafraîchissant à la tequila et à la fraise !

En moins de 5 minutes, préparez un cocktail à la fraise et à la tequila. Une boisson fraîche à partager pour le retour des beaux jours !
Les beaux jours sont de retour alors on en profite pour réaliser des cocktails gourmands et rafraîchissant aux fruits ! Après le cocktail au gin et à la fraise, découvrez une version avec de la tequila. C'est vraiment super facile à faire à la maison et vous allez faire rougir de plaisir les papilles de vos convives. Vous pouvez également servir un cocktail au pamplemousse et à la tequila, une boisson pleine de peps !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail à la fraise et à la tequila
Ingrédients
- 2 fraises
- 2 tranches de concombre
- 70 ml de tequila
- 10 ml de liqueur de fleur de sureau
- 10 ml de jus de citron vert
Préparation
1
Écraser les fraises et les tranches de concombre dans un shaker.
2
Verser la tequila, la liqueur de fleur de sureau et le jus de citron vert.
3
Shaker énergiquement puis verser en filtrant dans un verre glacé. Décorer avec une fraise et déguster bien frais !