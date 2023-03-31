Rougissez de plaisir avec ce cocktail tout simple et rafraîchissant à la tequila et à la fraise !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail à la fraise et à la tequila

En moins de 5 minutes, préparez un cocktail à la fraise et à la tequila. Une boisson fraîche à partager pour le retour des beaux jours !

Les beaux jours sont de retour alors on en profite pour réaliser des cocktails gourmands et rafraîchissant aux fruits ! Après le cocktail au gin et à la fraise, découvrez une version avec de la tequila. C'est vraiment super facile à faire à la maison et vous allez faire rougir de plaisir les papilles de vos convives. Vous pouvez également servir un cocktail au pamplemousse et à la tequila, une boisson pleine de peps !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail à la fraise et à la tequila

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 fraises
  • 2 tranches de concombre
  • 70 ml de tequila
  • 10 ml de liqueur de fleur de sureau
  • 10 ml de jus de citron vert

Préparation

1
Écraser les fraises et les tranches de concombre dans un shaker.
2
Verser la tequila, la liqueur de fleur de sureau et le jus de citron vert.
3
Shaker énergiquement puis verser en filtrant dans un verre glacé. Décorer avec une fraise et déguster bien frais !
CocktailFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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