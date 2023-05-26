Voici un excellent cocktail au champagne et au fruit de la passion, parfait pour un moment convivial et festif !

Trinquez (avec modération) autour de ce cocktail festif au champagne et au fruit de la passion ! Une boisson gourmande, originale et très simple à réaliser pour vos apéros d'été.
Et si vous impressionniez vos convives avec un cocktail original et rafraîchissant ? Petit indice, il y a du champagne. Et non on ne parle pas de la sangria royale ! On vous présente un cocktail au champagne et… au fruit de la passion. C'est un mélange super gourmand pour vos papilles et c'est extrêmement facile à reproduire chez vous. Vous n'aurez même pas besoin de shaker ! Si vous aimez la douceur du fruit de la passion, on vous propose de revisiter le mojito traditionnel avec cette recette au fruit de la passion. Vous allez très vite l'adopter !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail au champagne et fruit de la passion
Ingrédients
- 1/2 fruit de la passion
- 1/2 citrons verts
- 2 cl de sirop de sucre de canne
- 2 cl de gin
- 9 cl de champagne
- feuilles de menthe
- glaçons
Préparation
1
Déposer la pulpe du fruit de la passion dans un grand verre.
2
Découper une rondelle dans le demi-citron et presser le reste dans le verre.
3
Verser le sirop de sucre de canne et le gin et mélanger le cocktail. Compléter avec le champagne très frais, des glaçons, quelques feuilles de menthe et la rondelle de citron vert.