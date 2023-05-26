Voici un excellent cocktail au champagne et au fruit de la passion, parfait pour un moment convivial et festif !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail au champagne et fruit de la passion

Trinquez (avec modération) autour de ce cocktail festif au champagne et au fruit de la passion ! Une boisson gourmande, originale et très simple à réaliser pour vos apéros d'été.

Et si vous impressionniez vos convives avec un cocktail original et rafraîchissant ? Petit indice, il y a du champagne. Et non on ne parle pas de la sangria royale ! On vous présente un cocktail au champagne et… au fruit de la passion. C'est un mélange super gourmand pour vos papilles et c'est extrêmement facile à reproduire chez vous. Vous n'aurez même pas besoin de shaker ! Si vous aimez la douceur du fruit de la passion, on vous propose de revisiter le mojito traditionnel avec cette recette au fruit de la passion. Vous allez très vite l'adopter !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail au champagne et fruit de la passion

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 fruit de la passion
  • 1/2 citrons verts
  • 2 cl de sirop de sucre de canne
  • 2 cl de gin
  • 9 cl de champagne
  • feuilles de menthe
  • glaçons

Préparation

1
Déposer la pulpe du fruit de la passion dans un grand verre.
2
Découper une rondelle dans le demi-citron et presser le reste dans le verre.
3
Verser le sirop de sucre de canne et le gin et mélanger le cocktail. Compléter avec le champagne très frais, des glaçons, quelques feuilles de menthe et la rondelle de citron vert.
4
Déguster aussitôt !
CocktailFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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