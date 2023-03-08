Ce cheesecake au fruit de la passion est passionnément gourmand et rafraîchissant !

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake au fruit de la passion sans cuisson

Laissez-vous transporter par les saveurs gourmandes de ce cheesecake au fruit de la passion ! Un dessert frais, original et irrésistible.

Si vous n'avez pas de four et que vous souhaitez réaliser un dessert qui en mettra plein la vue et les papilles à vos invités, voici une recette parfaite : un cheesecake au fruit de la passion sans cuisson ! Super facile à préparer et original, ce cheesecake est rafraîchissant et terriblement gourmand. Pour les passionnés de fruit de la passion, craquez également pour cette pavlova aux fruits rouges et au fruit de la passion. Découvrez le mojito au fruit de la passion, un cocktail festif et délicieux !

Recette Cheesecake au fruit de la passion sans cuisson

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de biscuits type petit beurre
  • 80 g de beurre fondu
  • 500 g de cream cheese
  • 100 g de cassonade
  • 300 ml de crème liquide entière 35% MG bien froide
  • 1 gousse de vanille
  • 3 fruits de la passion
  • coulis de fruit de la passion

Préparation

1
Mixer les biscuits jusqu'à l'obtention d'une poudre. Ajouter le beurre fondu et mélanger.
2
Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
3
Détendre le cream cheese avec la cassonade et les grains de la gousse de vanille.
4
Monter la crème liquide bien froide en chantilly ferme et l'incorporer délicatement dans le mélange précédent avec une spatule.
5
Verser sur le fond de biscuits et lisser le dessus. Placer au frais pendant au moins 4 heures (le mieux est de laisser toute la nuit).
6
Verser du coulis de fruit de la passion et la pulpe des fruits par-dessus avant de servir.
L'astuce du chef
Vous pouvez préparer ce cheesecake en version individuelle.
CheesecakeFruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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