Ce cheesecake au fruit de la passion est passionnément gourmand et rafraîchissant !

Laissez-vous transporter par les saveurs gourmandes de ce cheesecake au fruit de la passion ! Un dessert frais, original et irrésistible.
Si vous n'avez pas de four et que vous souhaitez réaliser un dessert qui en mettra plein la vue et les papilles à vos invités, voici une recette parfaite : un cheesecake au fruit de la passion sans cuisson ! Super facile à préparer et original, ce cheesecake est rafraîchissant et terriblement gourmand. Pour les passionnés de fruit de la passion, craquez également pour cette pavlova aux fruits rouges et au fruit de la passion. Découvrez le mojito au fruit de la passion, un cocktail festif et délicieux !
Recette Cheesecake au fruit de la passion sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 80 g de beurre fondu
- 500 g de cream cheese
- 100 g de cassonade
- 300 ml de crème liquide entière 35% MG bien froide
- 1 gousse de vanille
- 3 fruits de la passion
- coulis de fruit de la passion
Préparation
1
Mixer les biscuits jusqu'à l'obtention d'une poudre. Ajouter le beurre fondu et mélanger.
2
Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
3
Détendre le cream cheese avec la cassonade et les grains de la gousse de vanille.
4
Monter la crème liquide bien froide en chantilly ferme et l'incorporer délicatement dans le mélange précédent avec une spatule.
5
Verser sur le fond de biscuits et lisser le dessus. Placer au frais pendant au moins 4 heures (le mieux est de laisser toute la nuit).
6
Verser du coulis de fruit de la passion et la pulpe des fruits par-dessus avant de servir.
L'astuce du chef
Vous pouvez préparer ce cheesecake en version individuelle.