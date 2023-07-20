Cette merveilleuse limonade au fruit de la passion va devenir votre boisson préférée de l'été !

Vous allez adorer trinquer autour de la limonade au fruit de la passion, une boisson ultra-rafraîchissante et facile à préparer pour voyager sous les tropiques et passer l'été au frais !
Dès la première gorgée, vous allez définitivement adopter la limonade au fruit de la passion ! En plus, on peut la partager avec tout le monde car elle est sans alcool, contrairement à ce mojito au fruit de la passion. Il n'y a vraiment rien de plus simple pour préparer cette boisson fruitée et exotique, c'est un véritable jeu d'enfant. Vous pourrez décliner la limonade avec des fraises ou encore du melon pour varier les plaisirs et vous rafraîchir tout au long de l'été.
Recette Limonade au fruit de la passion
Ingrédients
- 4 fruits de la passion
- 100 ml de jus de citron
- 30 g de sucre coco
- 1 l de eau gazeuse ou plate
Préparation
1
Récupérer la chair des fruits de la passion, mixer légèrement et filtrer pour retirer les pépins.
2
Dans un blender, verser le jus de citron fraîchement pressé, le sucre (à ajuster selon vos goûts) et le jus de fruits de la passion. Mixer quelques minutes.
3
Verser dans une carafe et ajouter l'eau gazeuse ou plate puis mélanger. Réserver au frais jusqu'au moment de déguster.
4
Ajouter quelques glaçons et des rondelles de citron avant de servir !