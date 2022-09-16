La compote de pommes, la recette traditionnelle, gourmande et facile à connaître par coeur !

Il n'y a vraiment rien de plus simple qu'une compote de pommes ! Découvrez vite cette recette irrésistible.
Que ce soit dans des chaussons aux pommes ou dans une tarte aux pommes, la compote de pommes est un classique de la cuisine à connaître par cœur ! Et on vous rassure tout de suite : c'est un vrai jeu d'enfant. Il vous faudra bien évidemment des pommes et c'est (presque) tout ! On peut la parfumer à la cannelle, au miel ou à la vanille, ajouter du sucre ou non, la mixer finement ou garder quelques morceaux. C'est vraiment comme vous voulez ! Alors, on se fait une petite compote ? Retrouvez également la compote de mirabelles au miel super savoureuse.
Recette Compote de pommes
Ingrédients
- 1,5 kg de pomme
- 2 sachets de sucre vanillé
- 1 gousse de vanille
- un peu d'eau
- citron (facultatif)
Préparation
1
Peler et retirer le trognon des pommes. Les couper en dés (ce n'est pas grave si ce n'est pas régulier). Arroser de jus de citron pour éviter que les pommes ne noircissent (optionnel).
2
Déposer les morceaux de pommes dans une casserole et ajouter le sucre vanillé et les grains de la gousse de vanille. Verser un peu d'eau au fond de la casserole.
3
Laisser cuire à feu doux à couvert (ou non) pendant une vingtaine de minutes en remuant de temps en temps.
4
Une fois les pommes bien tendres, les réduire en compote en laissant des morceaux ou non.
5
Laisser la compote de pommes refroidir avant de la servir !
L'astuce du chef
Ici, on a choisi la vanille pour parfumer la compote mais vous pouvez saupoudre avec un peu de cannelle pour varier les plaisirs. N'hésitez pas à sucrer un peu plus si vos pommes ne sont pas sucrées de base.