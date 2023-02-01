La compote de pommes sans sucre ajouté, une recette gourmande à dévorer sans culpabiliser !

Si vous avez envie d'une douceur sans sucre, voici une recette gourmande qui saura ravir vos papilles ! Cette compote de pommes se déguste aussi bien au goûter, qu'au petit-déjeuner ou à l'heure du dessert.
Qui dit desserts sans sucre ne veut pas forcément dire sans saveur ! Bien au contraire. Et pour vous le prouver, vous n'avez qu'à essayer cette recette de compote de pommes sans sucre ajouté. Le sucre du fruit suffit largement à obtenir une compote gourmande dont la douceur vous fera fondre… En plus, c'est ultra-simple à réaliser à maison et vous pourrez soit la dévorer à la petite cuillère, soit l'utiliser dans vos futures tartes aux pommes. Découvrez vite le gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes, un dessert absolument irrésistible !
Recette Compote de pommes sans sucre ajouté
Ingrédients
- 8 pommes
- 40 g de beurre
- 1 gousse de vanille
Préparation
1
Éplucher, retirer le trognon des pommes puis les détailler en cubes.
2
Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter les morceaux de pommes. Fendre la gousse de vanille et gratter les graines. Mettre le tout dans la casserole et bien mélanger.
3
Verser 5 ou 6 cuillères à soupe d'eau, couvrir et laisser mijoter à feu moyen pendant 25 à 30 minutes en remuant de temps en temps.
4
Une fois les pommes bien fondantes, retirer la gousse de vanille puis écraser la compote à la fourchette (ou passer au mixeur pour une compote bien lisse).
5
Laisser refroidir puis placer au frais jusqu'à la dégustation !
L'astuce du chef
Ajouter un peu de cannelle pour encore plus de parfums gourmands !