Une confiture de figues maison pour tartiner ses matins de gourmandise !

Afin de profiter des dernières figues de la saison, réalisez des pots de confiture pour vous régaler toute l'année ! En plus, il vous faudra seulement deux ingrédients.
Sur une tartine grillée, une tranche de brioche maison ou pour accompagner un morceau de foie gras, la confiture de figues va combler de plaisir vos papilles ! Et parce qu'on touche à la fin de la saison des figues, profitez-en pour faire le plein et préparer une délicieuse confiture maison. Super facile à faire, vous pourrez alors la déguster toute l'année au gré de vos envies. On sait que vous adorez les confitures, notamment celle-ci à la poire et à la vanille…
Recette Confiture de figues
Ingrédients
- 1 kg de figues fraîches bien mûres
- 1 kg de sucre semoule (ou sucre cristallisé)
Préparation
1
Retirer la queue et peler (pas obligatoire) les figues puis les couper en quatre.
2
Les verser dans un confiturier (ou casserole en inox) avec le même poids en sucre. Porter à ébullition.
3
Une fois le mélange à ébullition, compter 15 à 20 minutes de cuisson sur feu vif en remuant régulièrement.
4
Tester la confiture en déposant quelques gouttes dans une assiette et la pencher : si la confiture coule trop vite, laisser cuire encore quelques minutes. Si la confiture est presque figée, elle est prête.
5
Écumer et verser dans des pots stérilisés, puis les retourner tout de suite. Laisser à l'envers quelques minute avant de les remettre à l'endroit et de les laisser refroidir entièrement.