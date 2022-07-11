Délice garanti avec cette magnifique tarte au chèvre et aux figues rôties

Par Célia Papaïx ·

Tarte au chèvre et aux figues

On vous promet qu'en une seule bouchée, vous allez être conquis par les saveurs de cette tarte au fromage de chèvre et aux figues.

Qui a dit que les figues étaient réservées pour le dessert ? Pas nous en tout cas ! Même si on adore ce petit fruit avec des gaufres au sarrasin pour le petit-déjeuner ou sur une tarte citronnée pour un dessert plein de peps, on a voulu surprendre vos papilles avec une recette très gourmande. Cette tarte au chèvre frais surmontée de figues rôties est un pur délice à chaque bouchée… Un mélange sucré salé qui ne vous laissera certainement pas indifférent, tout comme cette tarte aux tomates qui, on le sait, vous a rendu chèvre…

Recette Tarte au chèvre et aux figues

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 10 figues fraiches
  • 50 g de beurre
  • 2 oeufs
  • 250 g de crème fraîche liquide
  • 150 g de chèvre frais
  • sel, poivre
  • basilic
  • 2 c. à soupe de miel

Préparation

1
Étaler la pâte brisée dans moule à tarte à bords hauts. Piquer le fond avec une fourchette et enfourner à blanc pendant 10 minutes à 180°C.
2
Pendant ce temps, nettoyer et couper les figues en deux. Les faire rôtir dans une poêle avec le beurre jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres et caramélisée
3
Battre les oeufs et la crème fraîche puis ajouter le chèvre frais. Assaisonner de sel, poivre et basilic.
4
Verser cette préparation sur le fond de tarte et recouvrir avec les figues rôties. Arroser avec le miel puis enfourner de nouveau pendant 20 à 25 minutes.
TarteFruitsFromage
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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