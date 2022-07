Délice garanti avec cette magnifique tarte au chèvre et aux figues rôties

On vous promet qu'en une seule bouchée, vous allez être conquis par les saveurs de cette tarte au fromage de chèvre et aux figues.

Qui a dit que les figues étaient réservées pour le dessert ? Pas nous en tout cas ! Même si on adore ce petit fruit avec des gaufres au sarrasin pour le petit-déjeuner ou sur une tarte citronnée pour un dessert plein de peps, on a voulu surprendre vos papilles avec une recette très gourmande. Cette tarte au chèvre frais surmontée de figues rôties est un pur délice à chaque bouchée… Un mélange sucré salé qui ne vous laissera certainement pas indifférent, tout comme cette tarte aux tomates qui, on le sait, vous a rendu chèvre…