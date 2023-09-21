Tartinez vos matins de gourmandise avec la confiture de poires aux épices !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de poires aux épices

Cette préparation fruitée est très facile à faire à la maison. L'occasion de profiter des poires toute l'année !

Quand vous avez trop de fruits et que vous ne savez pas quoi en faire, réalisez des confitures maison ! C'est ultra-simple à préparer chez vous et vous pourrez en profiter toute l'année sur vos tartines du matin ou dans des gâteaux généreux. Aujourd'hui, on concocte une confiture de poires aux épices absolument délicieuse. Vous pourrez varier les épices selon vos préférences (muscade, cannelle…).

Recette Confiture de poires aux épices

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de poires
  • 500 g de sucre
  • 1 clou de girofle
  • 1 étoile de badiane
  • 1 gousse de vanille
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Laver et peler les poires. Retirer le trognon et les couper en morceaux. Les déposer dans une grande casserole en inox.
2
Saupoudrer de sucre et ajouter les épices (clou de girofle, étoile de badiane et grains de la gousse de vanille). Arroser de jus de citron et laisser mariner pendant au moins une heure.
3
Mettre à chauffer à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes en mélangeant régulièrement.
4
Quand la confiture est prête, la mettre dans des pots stérilisés.
FruitsFacilePetit-déjeuner
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Confiture de poires à la vanille
Confiture de poires à la vanille
Confiture aux mirabelles
Confiture aux mirabelles
Sablés à la confiture
Sablés à la confiture
beignets fourrés à la confiture
beignets fourrés à la confiture
Confiture pêche vanille
Confiture pêche vanille
Monocle à la confiture ou à la pâte à tartine
Monocle à la confiture ou à la pâte à tartine
Confiture au potimarron et aux épices
Confiture au potimarron et aux épices
Filet mignon farci aux poires et aux épices
Filet mignon farci aux poires et aux épices
Poires pochées au vin rouge et épices
Poires pochées au vin rouge et épices
Tarte aux groseilles et confiture de fraises
Tarte aux groseilles et confiture de fraises