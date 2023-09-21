Tartinez vos matins de gourmandise avec la confiture de poires aux épices !

Cette préparation fruitée est très facile à faire à la maison. L'occasion de profiter des poires toute l'année !
Quand vous avez trop de fruits et que vous ne savez pas quoi en faire, réalisez des confitures maison ! C'est ultra-simple à préparer chez vous et vous pourrez en profiter toute l'année sur vos tartines du matin ou dans des gâteaux généreux. Aujourd'hui, on concocte une confiture de poires aux épices absolument délicieuse. Vous pourrez varier les épices selon vos préférences (muscade, cannelle…).
Recette Confiture de poires aux épices
Ingrédients
- 1 kg de poires
- 500 g de sucre
- 1 clou de girofle
- 1 étoile de badiane
- 1 gousse de vanille
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Laver et peler les poires. Retirer le trognon et les couper en morceaux. Les déposer dans une grande casserole en inox.
2
Saupoudrer de sucre et ajouter les épices (clou de girofle, étoile de badiane et grains de la gousse de vanille). Arroser de jus de citron et laisser mariner pendant au moins une heure.
3
Mettre à chauffer à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes en mélangeant régulièrement.
4
Quand la confiture est prête, la mettre dans des pots stérilisés.