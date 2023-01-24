Voici un dessert pas cher et rapide à préparer (moins de 10 minutes) : le gâteau au yaourt et aux poires !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau au yaourt et aux poires

Pour un goûter gourmand et léger, découvrez cette recette de gâteau au yaourt et aux poires ! Super bon et super facile et rapide à réaliser.

Il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour préparer ce merveilleux gâteau au yaourt et aux poires ! Moelleux, fruité et surtout très gourmand, il va enchanter vos prochains goûters ! Vous pouvez ajouter des noix et des pépites de chocolat pour encore plus de gourmandise, mais la simplicité ça fonctionne à tous les coups. On peut même utiliser des poires au sirop pour réaliser ce gâteau ! N'hésitez pas à varier les plaisirs selon vos envies et les saisons avec des versions à la clémentine par exemple.

Recette Gâteau au yaourt et aux poires

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pot de yaourt nature
  • 3 pots de farine
  • 1 pot de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 sachet de levure chimique
  • 3 oeufs
  • 50 g de beurre
  • 4 poires

Préparation

1
Mélanger le yaourt avec la farine, le sucre, le sucre vanillé, la levure, les oeufs et le beurre fondu jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène.
2
Peler et retirer le coeur des poires. Les découper en petits cubes et les ajouter dans la pâte. Mélanger rapidement.
3
Verser le tout dans un moule beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé.
4
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau : la lame doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir et déguster !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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