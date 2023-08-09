Voici comment préparer une confiture d'abricots à la vanille pour des tartines super gourmandes !

Profitez des abricots toute l'année avec cette recette de confiture fruitée et vanillée ! C'est un pur délice pour les papilles.
Vous aussi le matin c'est tartines et confiture ? Apprenez à la faire maison pour des matins encore plus gourmands ! On vous propose une recette avec des fruits de saison : la confiture d'abricots à la vanille. C'est très simple à préparer et vous verrez, c'est tout simplement délicieux, vous ne vous en passerez plus ! Elle est idéale sur des tartines à l'heure du petit-déjeuner, dans un gâteau roulé, dans un yaourt… Avec sa pointe de vanille, on devient tout de suite accro !
Recette Confiture d'abricots à la vanille
Ingrédients
- 2 kg de abricots dénoyautés
- 2 kg de sucre blanc cristallisé
- 2 gousses de vanille
- 450 ml de eau
- 1 citron
Préparation
1
Laver les abricots, les dénoyauter et les couper en deux. Peser les fruits pour avoir le même poids de sucre (1 kg de fruits pour 1 kg de sucre).
2
Mélanger les abricots avec le sucre, les gousses de vanille grattées (avec la gousse) et le jus du citron. Laisser mariner toute une nuit.
3
Égoutter les fruits et conserver le jus rendu.
4
Faire bouillir le jus de la marinade (avec les gousses de vanille) et l'eau.
5
Une fois le mélange à ébullition, ajouter les abricots et laisser cuire 30 minutes à petits frémissements. Écumer la mousse et mélanger régulièrement.
6
Tester la confiture en déposant quelques gouttes dans une assiette : si la confiture est presque figée, elle est prête. Si elle coule, poursuivre la cuisson.
7
Retirer les gousses de vanille et écraser les fruits selon la consistance souhaitée.
8
Verser la confiture dans des pots stérilisés et les retourner immédiatement pendant 1 minute. Remettre à l'endroit puis laisser complètement refroidir.