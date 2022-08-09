Des côtelettes de porc marinées au citron et au romarin, la recette qui sent bon le soleil !

Cette marinade toute simple va transporter vos papilles en vacances !
Changez des côtelettes de porc au miel pour cette recette marinée au citron et au romarin ! Vos barbecues auront un véritable air de vacances avec cette préparation gourmande et ensoleillée. En plus, c'est prêt en 5 minutes : on laisse mariner et puis on passe à la cuisson ! C'est tout. Accompagnées de beignets de courgettes à la feta, ces côtelettes vont ravir vos papilles, on vous le promet. C'est parti, direction la Provence avec les côtelettes de porc au citron et au romarin.
Recette Côtelettes de porc marinées au citron et au romarin
Ingrédients
- 4 côtelettes de porc
- 4 c. à soupe de vin blanc
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 citron jaune
- 2 branches de romarin
- sel, poivre
Préparation
1
Déposer les côtelettes de porc dans un grand plat.
2
Dans un bol, mélanger le vin blanc, l'huile d'olive et le jus du citron. Verser sur les côtelettes.
3
Parsemer de romarin, saler et poivrer. Couvrir le plat de film alimentaire et laisser mariner pendant au moins 2 heures.
4
Faire griller les côtelettes au barbecue (ou dans une poêle) pendant une dizaine de minutes sur chaque face. Déguster aussitôt !