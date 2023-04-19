Sortez les épices, on prépare des crevettes pil pil à la marocaine ! Cette préparation généreuse est vraiment très simple à reproduire chez vous.
Si le nom fait sourire, les crevettes pil pil sont absolument irrésistibles ! La cuisine marocaine s'invite à table avec cette recette, alors n'ayez pas peur d'avoir la main lourde sur les épices, c'est un pur délice. On laisse doucement mijoter pour révéler toutes les saveurs de cette préparation facile à faire à la maison. Vous verrez que vous ne pourrez pas vous arrêter d'en manger ! Si vos papilles ne sont pas fans des épices, essayez cette douce blanquette de crevettes, un plat original et généreux. Continuez votre voyage gustatif au Maroc avec toutes ces merveilleuses recettes à partager !
Recette Crevettes pil pil à la marocaine
Ingrédients
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de concentré de tomates
- 4 gousses d'ail
- 1 c. à café de paprika
- 1/2 c. à café de cumin en poudre
- 1/2 c. à café de curcuma
- 1/2 c. à café de gingembre moulu
- 1/2 c. à café de piment en poudre
- 1/2 c. à café de sel
- 1/2 c. à café de poivre
- 1 poignée de persil (ou coriandre)
- 1/2 verre d'eau
- 500 g de crevettes décortiquées
Préparation
1
Dans un tajine (ou une poêle), faire chauffer l'huile d'olive. Ajouter le concentré de tomates et les gousses d'ail hachées. Bien mélanger.
2
Ajouter toutes les épices et le persil ciselé finement. Verser le verre d'eau et laisser mijoter 10 minutes.
3
Ajouter enfin les crevettes dans le tajine et laisser cuire de nouveau pendant 5 minutes. Servir aussitôt !