Dévorez sans plus attendre ce poke bowl aux crevettes et à la mangue !

Par Célia Papaïx ·

Poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse

Super facile à réaliser à la maison, vous allez adorer ce poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse ! Une entrée rafraîchissante pleine de gourmandise.

Le poke (ou poké) fait partie de la cuisine traditionnelle hawaïenne et se compose généralement de poisson coupé en cubes. On peut le servir en entrée ou encore en plat principal et aujourd'hui, on le connaît encore aussi sous une variante : le poke bowl ! Au saumon et à l'ananas, au poulet, végétarien… Il existe de nombreuses recettes de poke bowl ultra-gourmandes ! Aujourd'hui, on vous propose de le revisiter avec des saveurs sucrées salées rafraîchissantes et originales. Découvrez vite le poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse !

Recette Poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de queues de crevettes décortiquées
  • 3 c. à soupe de sauce soja
  • 3 c. à café de vinaigre de riz
  • 3 c. à café de huile de sésame
  • 250 g de riz
  • 1 mangue
  • 2 avocats
  • 1 pamplemousse
  • Coriandre fraîche
  • Graines de sésame

Préparation

1
Déposer les crevettes dans un bol et ajouter la sauce soja, le vinaigre de riz et l'huile de sésame. Bien mélanger, filmer avec du film alimentaire et laisser mariner 30 minutes minimum au frais.
2
Faire cuire le riz en suivant les instructions sur le paquet. Égoutter et répartir dans 4 bols.
3
Peler et couper la mangue en petits cubes. Dénoyauter les avocats et les couper en cubes (arroser de jus de citron pour éviter qu'ils noircissent). Éplucher le pamplemousse et le tailler en suprêmes.
4
Répartir les morceaux de mangue, d'avocat et de pamplemousse dans les bols.
5
Faire griller les crevettes avec la marinade dans une poêle pendant quelques minutes. Les ajouter dans les bols.
6
Saupoudrer les poke bowls de coriandre ciselée et de graines de sésame avant de servir !
SaladePoisson
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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