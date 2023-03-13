Dévorez sans plus attendre ce poke bowl aux crevettes et à la mangue !

Super facile à réaliser à la maison, vous allez adorer ce poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse ! Une entrée rafraîchissante pleine de gourmandise.
Le poke (ou poké) fait partie de la cuisine traditionnelle hawaïenne et se compose généralement de poisson coupé en cubes. On peut le servir en entrée ou encore en plat principal et aujourd'hui, on le connaît encore aussi sous une variante : le poke bowl ! Au saumon et à l'ananas, au poulet, végétarien… Il existe de nombreuses recettes de poke bowl ultra-gourmandes ! Aujourd'hui, on vous propose de le revisiter avec des saveurs sucrées salées rafraîchissantes et originales. Découvrez vite le poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse !
Recette Poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse
Ingrédients
- 300 g de queues de crevettes décortiquées
- 3 c. à soupe de sauce soja
- 3 c. à café de vinaigre de riz
- 3 c. à café de huile de sésame
- 250 g de riz
- 1 mangue
- 2 avocats
- 1 pamplemousse
- Coriandre fraîche
- Graines de sésame
Préparation
1
Déposer les crevettes dans un bol et ajouter la sauce soja, le vinaigre de riz et l'huile de sésame. Bien mélanger, filmer avec du film alimentaire et laisser mariner 30 minutes minimum au frais.
2
Faire cuire le riz en suivant les instructions sur le paquet. Égoutter et répartir dans 4 bols.
3
Peler et couper la mangue en petits cubes. Dénoyauter les avocats et les couper en cubes (arroser de jus de citron pour éviter qu'ils noircissent). Éplucher le pamplemousse et le tailler en suprêmes.
4
Répartir les morceaux de mangue, d'avocat et de pamplemousse dans les bols.
5
Faire griller les crevettes avec la marinade dans une poêle pendant quelques minutes. Les ajouter dans les bols.
6
Saupoudrer les poke bowls de coriandre ciselée et de graines de sésame avant de servir !