Envoûtez vos papilles avec les saveurs gourmandes de ce curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas !

Par Célia Papaïx ·

Curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas

Une recette sucrée salée que vous allez adorer… Le curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas est super facile à réaliser, alors à vous de jouer à la maison !

Pour cuisiner le cabillaud à la maison, voici une recette super simple et rapide à concocter : un curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas ! À servir avec du riz, cette assiette de poisson aux parfums sucrés salés va enchanter vos papilles on vous le garantit. Pour une dégustation plus caliente, on vous recommande le cabillaud en croûte de chorizo. Ça va chauffer… Cuisinez un délicieux curry de légumes, une recette 100% vegan à adopter de toute urgence et promis, c'est 100% gourmand !

Recette Curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 échalote
  • 1/2 ananass
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 1 c. à soupe de curry en poudre
  • 1 c. à soupe de concentré de tomates
  • 200 ml de lait de coco
  • 400 g de dos de cabillaud
  • sel, poivre
  • Quelques brins de coriandre

Préparation

1
Éplucher l'échalote et l'émincer finement. Découper le demi-ananas pelé en cubes.
2
Faire revenir l'échalote et l'ananas dans un filet d'huile d'olive pendant5 minutes. Ajouter le curry en poudre et le concentré de tomates puis bien mélanger.
3
Verser le lait de coco et ajouter le dos de cabillaud coupé en morceaux. Laisser mijoter une bonne dizaine de minutes.
4
Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre puis ciseler la coriandre par-dessus avant de servir.
L'astuce du chef
Servez ce curry de cabillaud au lait de coco et à l'ananas avec du riz !
PoissonFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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