Curry de pois chiches au lait de coco et épinards, une recette végétarienne facile et parfumée

Par Célia Papaïx ·

Curry de pois chiches au lait de coco et épinards

Ce curry de pois chiches au lait de coco et aux épinards est une recette végétarienne simple, nourrissante et pleine de saveurs. Rapide à préparer, il marie le crémeux du lait de coco aux épices indiennes pour un plat réconfortant, sain et coloré. Avec ses pois chiches et épinards, cette assiette est complète et très rassasiante ! À accompagner de riz blanc ou d'un naan maison, c'est le dîner express par excellence puisque la recette sera prête en moins de 20 minutes top chrono.

Recette Curry de pois chiches au lait de coco et épinards

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pois chiches cuits et égouttés
  • 150 g de épinards frais
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 200 ml de lait de coco
  • 2 c. à soupe de pâte de curry (ou curry en poudre)
  • 1 c. à soupe de huile de coco ou d'olive
  • sel, poivre
  • Coriandre fraîche

Préparation

1
Faire revenir l'oignon émincé et l'ail haché dans une sauteuse avec l'huile de coco.
2
Quand ils sont dorés, ajouter la pâte de curry et laisser cuire pendant 1 à 2 minutes pour libérer tous les arômes.
3
Ajouter les pois chiches égouttés et verser le lait de coco. Bien mélanger et laisser mijoter 10 minutes à feu moyen.
4
Ajouter les épinards lavés et poursuivre la cuisson pendant encore 2 à 3 minutes.
5
Assaisonner de sel et poivre puis servir aussitôt avec de la coriandre fraîche ciselée.
- La suite après cette vidéo -
Végétarien Facile Rapide Recette express Pas chères
Plus de recettes
Curry de tofu au lait de coco
Curry de tofu au lait de coco
Curry au butternut et au lait de coco
Curry au butternut et au lait de coco
Curry de courgettes crevettes lait de coco
Curry de courgettes crevettes lait de coco
Soupe «4C» à la carotte, curry, coriandre et lait de coco
Soupe «4C» à la carotte, curry, coriandre et lait de coco
Velouté patate douce curry lait de coco
Velouté patate douce curry lait de coco
Soupe brocolis lait de coco et curry super onctueuse !
Soupe brocolis lait de coco et curry super onctueuse !
Curry de pois chiches au lait de coco et épinards
Curry de pois chiches au lait de coco et épinards
Curry végétarien de pois chiches
Curry végétarien de pois chiches
Curry de pois chiches express
Curry de pois chiches express
Curry de patates douces aux pois chiches
Curry de patates douces aux pois chiches