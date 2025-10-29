Curry de pois chiches au lait de coco et épinards, une recette végétarienne facile et parfumée

Par Célia Papaïx

Ce curry de pois chiches au lait de coco et aux épinards est une recette végétarienne simple, nourrissante et pleine de saveurs. Rapide à préparer, il marie le crémeux du lait de coco aux épices indiennes pour un plat réconfortant, sain et coloré. Avec ses pois chiches et épinards, cette assiette est complète et très rassasiante ! À accompagner de riz blanc ou d'un naan maison, c'est le dîner express par excellence puisque la recette sera prête en moins de 20 minutes top chrono.