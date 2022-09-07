Une recette 100% vegan de curry de légumes pour se régaler à tous les coups !

Amis non-végétariens, vous allez aussi vous savourer ce délicieux curry de légumes ! Un plat tout simple à préparer mais riche en saveurs et en gourmandise on vous promet.
Qu'on soit végétarien, vegan ou omnivore, cette recette mettra tout le monde d'accord ! Ce plat sans aucun ingrédient d'origine animale se dégustera parfaitement à toute occasion et les papilles de tout le monde autour de la table vont l'adorer ! On peut également préparer un curry de saumon pour une version de la mer. Et si vous avez envie de vous mettre à la cuisine végétarienne, voire végane, c'est super facile ! Des recettes gourmandes de pâtes à l'incroyable mousse au chocolat vegan, tout est possible !
Recette Curry de légumes vegan
Ingrédients
- 400 g de carotte
- 2 courgettes
- 1 patate douce (environ 350 g)
- 2 échalotes
- 2 gousses d'ail
- 1 filet d'huile d'olive
- 300 ml de crème de coco
- 2 c. à soupe de concentré de tomates
- 50 g de pâte de curry rouge
- cumin moulu
- sel, poivre
Préparation
1
Peler les carottes et les patates douces et bien laver les courgettes. Découper tous les légumes en cubes et réserver.
2
Dans une sauteuse, faire revenir les échalotes et les gousses d'ail émincées dans un filet d'huile d'olive. Ajouter ensuite les légumes, couvrir et baisser le feu.
3
Mélanger la crème de coco, le concentré de tomates et la pâte de curry rouge. Assaisonner de cumin, sel et poivre à convenance.
4
Verser ce mélange dans la sauteuse et ajouter un demi-verre d'eau pour "diluer". Bien mélanger et laisser mijoter environ 40 minutes à couvert.
5
Éviter de trop remuer pendant la cuisson pour ne pas réduire les légumes en bouillie.
L'astuce du chef
À servir avec du riz blanc, du riz complet ou du riz sauvage !