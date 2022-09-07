Une recette 100% vegan de curry de légumes pour se régaler à tous les coups !

Par Célia Papaïx ·

Curry de légumes vegan

Amis non-végétariens, vous allez aussi vous savourer ce délicieux curry de légumes ! Un plat tout simple à préparer mais riche en saveurs et en gourmandise on vous promet.

Qu'on soit végétarien, vegan ou omnivore, cette recette mettra tout le monde d'accord ! Ce plat sans aucun ingrédient d'origine animale se dégustera parfaitement à toute occasion et les papilles de tout le monde autour de la table vont l'adorer ! On peut également préparer un curry de saumon pour une version de la mer. Et si vous avez envie de vous mettre à la cuisine végétarienne, voire végane, c'est super facile ! Des recettes gourmandes de pâtes à l'incroyable mousse au chocolat vegan, tout est possible !

Recette Curry de légumes vegan

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de carotte
  • 2 courgettes
  • 1 patate douce (environ 350 g)
  • 2 échalotes
  • 2 gousses d'ail
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 300 ml de crème de coco
  • 2 c. à soupe de concentré de tomates
  • 50 g de pâte de curry rouge
  • cumin moulu
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler les carottes et les patates douces et bien laver les courgettes. Découper tous les légumes en cubes et réserver.
2
Dans une sauteuse, faire revenir les échalotes et les gousses d'ail émincées dans un filet d'huile d'olive. Ajouter ensuite les légumes, couvrir et baisser le feu.
3
Mélanger la crème de coco, le concentré de tomates et la pâte de curry rouge. Assaisonner de cumin, sel et poivre à convenance.
4
Verser ce mélange dans la sauteuse et ajouter un demi-verre d'eau pour "diluer". Bien mélanger et laisser mijoter environ 40 minutes à couvert.
5
Éviter de trop remuer pendant la cuisson pour ne pas réduire les légumes en bouillie.
6
Servir bien chaud !
L'astuce du chef
À servir avec du riz blanc, du riz complet ou du riz sauvage !
LégumesVeganVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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