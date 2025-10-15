Cookie géant aux pépites de chocolat : la recette gourmande à partager (ou pas !)

Ce cookie géant aux pépites de chocolat est LE dessert parfait pour épater famille et amis sans se compliquer la vie ! Cette recette de cookie XXL à partager le meilleur des deux mondes : un cœur moelleux et fondant et des bords croustillants irrésistibles. Prêt en 30 minutes seulement, ce cookie géant maison est bien plus économique que les versions achetées en magasin. Alors comment réussir ce cookie géant ? Voici nos astuces pour obtenir une texture incroyable et un goût authentique. Vous verrez, vous finirez par ne plus vouloir le partager à l'heure du goûter...
Recette Cookie géant aux pépites de chocolat à partager
Ingrédients
- 200 g de farine
- 120 g de beurre demi-sel ramolli
- 100 g de sucre roux
- 50 g de sucre blanc
- 1 oeuf
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1/2 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
- 1 pincée de sel (si vous prenez du beurre doux)
- 150 g de pépites de chocolat noir
- 50 g de pépites de chocolat au lait (optionnel)
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante. Beurrer généreusement un moule à tarte de 24-26 cm de diamètre ou le recouvrir de papier cuisson.
2
Fouetter le beurre ramolli (mais pas fondu !) avec les deux sucres jusqu'à l'obtention d'une texture ultra-crémeuse (environ 3 minutes). Ajouter l'oeuf et l'extrait de vanille, le mélange doit devenir mousseux et aéré.
3
Mélanger la farine, le sel et le bicarbonate. Verser progressivement dans le mélange précédent en remuant avec une spatule. Ne pas trop travailler la pâte.
4
Incorporer les pépites de chocolat (en réserver pour la décoration) et remuer délicatement.
5
Verser la pâte dans le moule et bien l'étaler avec les doigts ou une spatule pour lisser la surface. Parsemer quelques pépites de chocolat par-dessus.
6
Enfourner 13 à 15 minutes. Le cookie doit être doré sur les bords mais encore un peu mou au centre.
7
Laisser refroidir une dizaine de minutes dans le moule et servir encore tiède !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter des noix de pécan concassées dans la pâte pour une touche craquante !