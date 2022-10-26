Le feuilleté géant au jambon et aux pommes, une idée d'entrée pas chère et très gourmande !

Avec cette version XXL de feuilleté savoureux, pas besoin de vider son porte-monnaie ! Les parfums sucrés salés de cette recette vont ravir vos palais de fins gourmets.
À la recherche d'une entrée gourmande, facile et rapide à faire et économique ? Vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on vous propose ce feuilleté géant au jambon et aux pommes à partager avec toute la famille. Accompagné d'une salade, il est idéal quand on ne sait pas quoi cuisiner à l'heure du dîner. Vous pouvez aussi le proposer à l'apéritif en faisant de plus petites parts à grignoter. Dans cette recette, variez les plaisirs en changeant la mimolette par du comté par exemple, c'est tout aussi délicieux. Le feuilleté au thon est lui aussi très économique pour des repas gourmands sans se ruiner. Et si vous êtes accro au fromage qui coule, osez le feuilleté au bacon et au Saint Marcellin !
Recette Feuilleté géant au jambon et aux pommes pas cher
Ingrédients
- 2 pommes
- 150 g de mimolette
- 250 g de jambon en tranches
- 2 pâtes feuilletées rectangulaires
- sel, poivre
- 1 jaune d'oeuf
- 2 c. à soupe de lait
Préparation
1
Peler, épépiner et râper grossièrement les pommes. Râper la mimolette et couper le jambon en lamelles.
2
Étaler une première pâte feuilletée sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson. Déposer les pommes, le jambon et saupoudrer la mimolette par-dessus. Laisser un bord de 2 cm.
3
Saler et poivrer puis recouvrir avec l'autre pâte feuilletée. Bien souder les bords en appuyant fermement avec les doigts.
4
Délayer le jaune d'oeuf avec le lait et, à l'aide d'un pinceau alimentaire, badigeonner la pâte feuilletée sur toute la surface. Décorer éventuellement avec un couteau selon vos envies.
5
Enfourner le feuilleté au jambon et aux pommes pendant 25 minutes à 200°C. Il doit être bien doré et gonflé.
6
Servir aussitôt en entrée par exemple avec une salade ou pour l'apéritif !