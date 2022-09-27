Des feuilletés aux pommes en forme de rose pour un dessert élégant et gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Feuilletés aux pommes en forme de rose

Vous allez adorer l'originalité et le côté raffiné de ces petits feuilletés aux pommes en forme de rose ! De quoi rougir de plaisir à l'heure du dessert.

Avec une bonne confiture de fraises maison, vous raffolerez de ces roses feuilletées aux pommes ! Très simples à préparer, elles rendront vos papilles folles de joie. Aussi belles à regarder que délicieuses, c'est vraiment le dessert à tester de toute urgence ! Vous pourrez tout à fait mettre un peu de compote de pommes à la place de la confiture si vous préférez. Et pour les becs salés, on vous propose une version aux pommes de terre, lard et fines herbes !

Recette Feuilletés aux pommes en forme de rose

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de pomme
  • 10 ml de jus de citron
  • 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire
  • 30 g de Confiture de fraises
  • sucre glace

Préparation

1
Bien laver les pommes, les couper en deux et retirer les trognons.
2
Trancher les pommes en fines lamelles. Les déposer dans un saladier et les couvrir d'eau. Arroser de jus de citron puis passer 3 minutes au micro-ondes pour les ramollir légèrement.
3
Découper la pâte feuilletée en bandes assez larges.
4
Tartiner les bandes de pâte feuilletée de confiture de fraises puis disposer des lamelles de pommes sur la partie supérieure en les faisant se chevaucher et en les laissant dépasser de la pâte.
5
Replier la partie du bas sur la base des pommes (attention à ne pas les couvrir entièrement) et rouler la bande sur elle-même en serrant bien.
6
Déposer les roses de pommes dans des moules à muffins graissés et enfourner 30 minutes à 190°C.
7
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de déguster.
FruitsFeuilletéFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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