Préparez votre confiture de fraises maison pour en profiter toute l'année, vous allez rougir de plaisir !

On profite de la fin de saison des fraises pour réaliser des pots de confiture maison, vous pourrez vous régaler tout au long de l'année !
Sur des tartines au petit-déjeuner, dans des muffins ou bien sur une tarte gourmande, la confiture de fraises va vous accompagner toute l'année ! Et c'est super facile à faire chez vous. Alors n'attendez plus et servez-vous des dernières fraises de la saison pour préparer une confiture maison très gourmande ! Et tant que vous avez la tête dans les confitures, que diriez-vous de réaliser cette recette aux mirabelles et à la cannelle ? Pour plus de douceur, on vous conseille la confiture de poires à la vanille, c'est une caresse de gourmandise…
Recette Confiture de fraises
Ingrédients
- 1 kg de fraises équeutées
- 1 kg de sucre blanc cristallisé
- 1 citron
Préparation
1
Bien laver les fraises et les couper grossièrement.
2
Dans un grand récipient, déposer les fraises et verser le sucre et le jus du citron puis bien mélanger et laisser macérer quelques heures.
3
Transvaser le tout dans un confiturier (ou dans une grande casserole en inox) et porter à ébullition.
4
Compter une vingtaine de minutes à partir de l'ébullition et maintenir la cuisson à feu vif en remuant régulièrement. Penser à écumer.
5
Déposer quelques gouttes de confiture dans une assiette et la pencher : si la confiture coule trop vite, remettre à cuire. Si elle coule lentement, elle est prête.
6
Mettre la confiture dans des pots stérilisés et les retourner tout de suite. Laisser à l'envers quelques minutes puis remettre à l'endroit et laisser complètement refroidir.