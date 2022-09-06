Préparez votre confiture de fraises maison pour en profiter toute l'année, vous allez rougir de plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de fraises

On profite de la fin de saison des fraises pour réaliser des pots de confiture maison, vous pourrez vous régaler tout au long de l'année !

Sur des tartines au petit-déjeuner, dans des muffins ou bien sur une tarte gourmande, la confiture de fraises va vous accompagner toute l'année ! Et c'est super facile à faire chez vous. Alors n'attendez plus et servez-vous des dernières fraises de la saison pour préparer une confiture maison très gourmande ! Et tant que vous avez la tête dans les confitures, que diriez-vous de réaliser cette recette aux mirabelles et à la cannelle ? Pour plus de douceur, on vous conseille la confiture de poires à la vanille, c'est une caresse de gourmandise…

Recette Confiture de fraises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de fraises équeutées
  • 1 kg de sucre blanc cristallisé
  • 1 citron

Préparation

1
Bien laver les fraises et les couper grossièrement.
2
Dans un grand récipient, déposer les fraises et verser le sucre et le jus du citron puis bien mélanger et laisser macérer quelques heures.
3
Transvaser le tout dans un confiturier (ou dans une grande casserole en inox) et porter à ébullition.
4
Compter une vingtaine de minutes à partir de l'ébullition et maintenir la cuisson à feu vif en remuant régulièrement. Penser à écumer.
5
Déposer quelques gouttes de confiture dans une assiette et la pencher : si la confiture coule trop vite, remettre à cuire. Si elle coule lentement, elle est prête.
6
Mettre la confiture dans des pots stérilisés et les retourner tout de suite. Laisser à l'envers quelques minutes puis remettre à l'endroit et laisser complètement refroidir.
FruitsPetit-déjeuner
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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