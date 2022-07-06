Croquez à pleine dents ces macarons à la rose

Par Cynthia Aldeguer ·

Macarons à la rose

Apportez un peu de douceur à vos cafés gourmands.

Les macarons sont des gourmandises phares de la cuisine française. Tous les parfums sucrés ou salés sont possibles, de quoi en étonner plus d'un. Avec une coquille à la poudre d'amandes et une ganache au beurre, on aurait du mal à y résister. Osez aussi les macarons à la violette et à la cannelle, ou encore au café. Plus classique, réalisez aussi une version au chocolat.

Recette Macarons à la rose

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Intermédiaire

Ingrédients

  • 2 c. à café de colorant alimentaire rose
  • 70 g de poudre d'amandes
  • 110 g de sucre glace
  • 2 oeufs
  • 60 g de sucre
  • 70 g de beurre mou
  • 3 c. à soupe de eau de rose

Préparation

1
Préchauffez le four à 150°C.
2
Mélangez d’abord une seule cuillère à café de colorant alimentaire rose avec la poudre d’amandes et le sucre glace.
3
Fouettez ensuite les blancs des oeufs en neige, puis ajoutez-les au mélange précédent délicatement.
4
A l’aide d’une poche à douille, réalisez vos macarons sur une plaque couverte de papier sulfurisé. Ils ne doivent pas se toucher. Puis réservez dix minutes.
5
Enfournez enfin 10 minutes.
6
Après, mélangez le beurre, le sucre et le reste de colorant alimentaire pour former votre crème. Ajoutez l’eau de rose. Réservez.
7
Une fois vos macarons cuits et refroidis, étalez la crème sur un macaron et refermez avec le deuxième, comme des mini-sandwichs. Réservez au frais pendant une demi-journée. Ils doivent s’épaissir.
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Cynthia Aldeguer

Au sujet de l'auteur :

Journaliste culinaire et art de vivre, rédactrice en chef de Demotivateur Food, elle aime tester de nouvelles recettes et partager de belles adresses où se remplir le ventre. C’est une dénicheuse de bons plans food, toujours à l’affût des actualités les plus croustillantes. Elle vous régale de meilleurs plats en toutes saisons !

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