Croquez à pleine dents ces macarons à la rose

Apportez un peu de douceur à vos cafés gourmands.
Les macarons sont des gourmandises phares de la cuisine française. Tous les parfums sucrés ou salés sont possibles, de quoi en étonner plus d'un. Avec une coquille à la poudre d'amandes et une ganache au beurre, on aurait du mal à y résister. Osez aussi les macarons à la violette et à la cannelle, ou encore au café. Plus classique, réalisez aussi une version au chocolat.
Recette Macarons à la rose
4
00:20
00:10
Intermédiaire
Ingrédients
- 2 c. à café de colorant alimentaire rose
- 70 g de poudre d'amandes
- 110 g de sucre glace
- 2 oeufs
- 60 g de sucre
- 70 g de beurre mou
- 3 c. à soupe de eau de rose
Préparation
1
Préchauffez le four à 150°C.
2
Mélangez d’abord une seule cuillère à café de colorant alimentaire rose avec la poudre d’amandes et le sucre glace.
3
Fouettez ensuite les blancs des oeufs en neige, puis ajoutez-les au mélange précédent délicatement.
4
A l’aide d’une poche à douille, réalisez vos macarons sur une plaque couverte de papier sulfurisé. Ils ne doivent pas se toucher. Puis réservez dix minutes.
5
Enfournez enfin 10 minutes.
6
Après, mélangez le beurre, le sucre et le reste de colorant alimentaire pour former votre crème. Ajoutez l’eau de rose. Réservez.
7
Une fois vos macarons cuits et refroidis, étalez la crème sur un macaron et refermez avec le deuxième, comme des mini-sandwichs. Réservez au frais pendant une demi-journée. Ils doivent s’épaissir.