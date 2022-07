Croquez à pleine dents ces macarons à la rose

Apportez un peu de douceur à vos cafés gourmands.

Les macarons sont des gourmandises phares de la cuisine française. Tous les parfums sucrés ou salés sont possibles, de quoi en étonner plus d'un. Avec une coquille à la poudre d'amandes et une ganache au beurre, on aurait du mal à y résister. Osez aussi les macarons à la violette et à la cannelle, ou encore au café. Plus classique, réalisez aussi une version au chocolat.