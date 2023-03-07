Le filet mignon de porc à la moutarde, le plat gourmand et familial facile à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Filet mignon de porc à la moutarde

Voici une recette simple mais gourmande et très facile à réaliser chez vous. Servez ce filet mignon de porc à la moutarde avec des pâtes ou du riz, c'est délicieux !

Que ce soit pour un dîner dans la semaine ou pour un déjeuner convivial, ce filet mignon à la moutarde fera forcément l'unanimité ! Une recette gourmande qui ne demande pas de passer des heures en cuisine et qui va ravir vos papilles. On vous conseille de réaliser votre moutarde à l'ancienne vous-même, vous allez être surpris par la simplicité de la recette ! Et si vous n'aimez pas vraiment la moutarde, essayer le filet mignon aux champignons on vous promet que c'est un vrai régal.

Recette Filet mignon de porc à la moutarde

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 40 g de beurre
  • 2 c. à soupe de huile neutre
  • 2 oignons
  • 1 filet mignon de porc
  • 4 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
  • 1 c. à café de fond de veau
  • sel, poivre
  • 200 ml de crème fraîche liquide

Préparation

1
Faire chauffer le beurre et l'huile dans une cocotte.
2
Ajouter les oignons pelés et émincés et laisser fondre quelques minutes.
3
Ajouter le filet mignon et le faire rôtir à feu fort sur toutes ses faces. L'enrober ensuite de moutarde et verser de l'eau dans la cocotte (environ à 1/3 du filet mignon).
4
Ajouter le fond de fond, saler, poivrer et laisser mijoter à couvert et à feu moyen pendant 25 à 30 minutes. Retourner à mi-cuisson.
5
Verser la crème, mélanger et servir bien chaud.
ViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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